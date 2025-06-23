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Главная Туризм Более 60% граждан отдыхают в Украине — популярные направления

Более 60% граждан отдыхают в Украине — популярные направления

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Дата публикации 23 июня 2025 07:20
Большинство украинцев выбирают отдых в Украине - куда едут
Путешествие в Карпаты. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Большинство украинцев путешествуют внутри страны

Украинцы предпочитают путешествовать внутри страны. В последнее время желание граждан посещать новые места увеличилось. Самыми популярными направлениями остаются горы и море.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала председатель Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака.

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Большинство украинцев путешествуют внутри страны

По данным Киевского института социальных исследований 2024 года, 66% граждан выбирают отдых в Украине, а около 15% планируют отдыхать за рубежом.

"Это или комбинированные путешествия с посещением семьи, или же исключительно с целью путешествий. Большинство населения отдыхает дважды в год внутри страны для моральной, ментальной и физической перезагрузки и для того, чтобы сохранять свою производительность, и способность учиться жить в условиях войны", — рассказала председатель Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака.

Наталя Табака
Наталья Табака на брифинге, фото: Новини.LIVE

Украинцы в основном предпочитают западные области и релакс у моря. Они выбирают локации, в которых могут отдохнуть от вызовов большой войны.

"Популярными направлениями остаются зеленые горные территории Украины, где можно немножечко почувствовать тишину и побыть среди природы. Без шума и воздушных тревог, чтобы голова отдохнула. Конечно, есть запрос на отдых у водоемов, реки, озера или у моря, там где это возможно, поскольку есть высокая опасность отдыха на берегу моря. Это Карпаты, Закарпатская, Франковская, Полтавская, Хмельницкая, Волынская области и Одесса. Также наблюдается активность отдыха на один-два дня в Киевской области", — добавила Табака.

В то же время за прошлый год зафиксировали более 30 миллионов пересечений границы украинцами. Это связано с тем, что многие семьи разделены из-за ситуации с безопасностью в стране. К примеру, матери с детьми проживают в Европе, а отец стоит на защите Родины.

Напомним, "Укрзалізниця" добавила туристические рейсы, которые будут направляться на запад Украины.

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Одесса путешествие Карпаты Украина Закарпатье туризм
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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