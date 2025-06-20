Відпочинок на райському острові — де бюджетно провести час з all inclusive у 2025

Пляжний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Щоб відпочити на острові мрії, не потрібно брати кредит. Існують бюджетні напрямки, які обійдуться туристам у кілька сотень доларів. Натомість вони отримають незабутні враження і більше не захочуть повертатися на материк.

Сайт Новини.LIVE розповідає про недорогі райські острови для відпочинку у 2025 році.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує відпочинок на острові

Якщо зупинитися на турах і системі обслуговування "все включено", то варто звернути увагу на острів Крит. Путівка в липні коштуватиме від 39 821 грн за сім днів проживання у тризірковому готелі Chrissys Paradise. Такі гроші туристи платять за переїзд, груповий трансфер, поселення, харчування all inclusive та медичну страховку.

Готель на острові Крит. Фото: скриншот

Острів приваблює мандрівників з усього світу не лише розвиненою інфраструктурою і пляжним відпочинком, але й казковими пейзажами в поєднанні зі слідами давніх цивілізацій. Адже саме Крит є колискою зародження мінойців — одного з перших європейських народів, предків грецької та загальноєвропейської культури.

Острів Крит. Фото: Tripadvisor

За путівку на Майорку (острів у Середземному морі, складова Балеарських островів, належить Іспанії) доведеться віддати від 46 264 грн. Це вартість проживання у тризірковому готелі BelleVue Club упрожовж семи днів за системою обслуговування "все включено". Локація приваблює казковою природою і водночас середньовічною атмосферою. Там можна подивитися на римські реліквії, скелясті бухти тощо.

Готель на Майорці. Фото: скриншот

Зауважимо, туристи можуть зекономити гроші, якщо поступляться зручностями. Відмовившись від all inclusive та окремої кімнати в готелі, задовольнившись місцем у загальному номері, вдасться зменшити бюджет для острівного відпочинку. Але потрібно відкласти гроші на переліт і харчування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не обов’язково витрачати великі гроші на курорти за системою "все включено". Існує багато бюджетних напрямків, зокрема Болгарія, де проживання в готелі обійдеться у 15 000 грн за кілька днів.

Також ми писали, скільки коштує поїздка в Чорногорію. Популярними курортами є Будва, Петровац, Чань, Тіват і Котор. Найбільш бюджетні варіанти путівок починаються від 23 000 грн за системою обслуговування "все включено".