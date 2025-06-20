Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїМетеоАвтоСвятаТехнологіїСпортНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Бюджетний all inclusive — на яких райських островах відпочити

Бюджетний all inclusive — на яких райських островах відпочити

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 10:05
Відпочинок на райському острові — де бюджетно провести час з all inclusive у 2025
Пляжний відпочинок. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Скільки коштує відпочинок на острові Що ще варто знати українцям

Щоб відпочити на острові мрії, не потрібно брати кредит. Існують бюджетні напрямки, які обійдуться туристам у кілька сотень доларів. Натомість вони отримають незабутні враження і більше не захочуть повертатися на материк.

Сайт Новини.LIVE розповідає про недорогі райські острови для відпочинку у 2025 році.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує відпочинок на острові

Якщо зупинитися на турах і системі обслуговування "все включено", то варто звернути увагу на острів Крит. Путівка в липні коштуватиме від 39 821 грн за сім днів проживання у тризірковому готелі Chrissys Paradise. Такі гроші туристи платять за переїзд, груповий трансфер, поселення, харчування all inclusive та медичну страховку.

Бюджетний all inclusive — на яких райських островах відпочити - фото 1
Готель на острові Крит. Фото: скриншот

Острів приваблює мандрівників з усього світу не лише розвиненою інфраструктурою і пляжним відпочинком, але й казковими пейзажами в поєднанні зі слідами давніх цивілізацій. Адже саме Крит є колискою зародження мінойців — одного з перших європейських народів, предків грецької та загальноєвропейської культури.

Бюджетний all inclusive — на яких райських островах відпочити - фото 2
Острів Крит. Фото: Tripadvisor

За путівку на Майорку (острів у Середземному морі, складова Балеарських островів, належить Іспанії) доведеться віддати від 46 264 грн. Це вартість проживання у тризірковому готелі BelleVue Club упрожовж семи днів за системою обслуговування "все включено". Локація приваблює казковою природою і водночас середньовічною атмосферою. Там можна подивитися на римські реліквії, скелясті бухти тощо.

Бюджетний all inclusive — на яких райських островах відпочити - фото 3
Готель на Майорці. Фото: скриншот

Зауважимо, туристи можуть зекономити гроші, якщо поступляться зручностями. Відмовившись від all inclusive та окремої кімнати в готелі, задовольнившись місцем у загальному номері, вдасться зменшити бюджет для острівного відпочинку. Але потрібно відкласти гроші на переліт і харчування.

Що ще варто знати українцям 

Нагадаємо, українцям не обов’язково витрачати великі гроші на курорти за системою "все включено". Існує багато бюджетних напрямків, зокрема Болгарія, де проживання в готелі обійдеться у 15 000 грн за кілька днів.

Також ми писали, скільки коштує поїздка в Чорногорію. Популярними курортами є Будва, Петровац, Чань, Тіват і Котор. Найбільш бюджетні варіанти путівок починаються від 23 000 грн за системою обслуговування "все включено".

відпочинок подорож курорти ціни острів
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації