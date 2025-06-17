Відпочинок all inclusive — які країни найдешевші для українців у 2025 році

Туристи на пляжі. Фото: Tripadvisor

Відпустка на курорті за системою обслуговування "все включено" не означає для українців великі фінансові витрати. Існує чимало бюджетних напрямків, які здивують мандрівників лояльними цінами не у збиток якості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які країни вважаються найдешевшими для відпочинку all inclusive у 2025 році.

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Почати пошук ідеального місця для літнього відпочинку варто з перевіреної багатьма українцями сонячної Болгарії. Там поєднуються доступні ціни, обслуговування за системою "все включено", розвинена інфраструктура і м’який клімат. Найдешевші сезони — червень і вересень, коли туристів небагато, а путівки коштують на 30-40% менше порівняно з піковими місяцями.

Вартість поїздки починається від 11 745 грн. Це сума за тур для однієї людини: включає дорогу з Києва на популярний болгарський курорт "Золоті піски", груповий трансфер, проживання у готелі чотири доби, харчування all inclusive і медичну страховку. Ціна збільшується з вибором кращого готелю, але перетнути поріг у 500 доларів непросто.

Ціни на відпочинок у Болгарії. Фото: скриншот

Постійний та очевидний учасник усіх списків про бюджетні країни для відпочинку — Туреччина. Вона дивує колоритом, атмосферою, гастрономією, культурними та історичними пам’ятками тощо. Про якість обслуговування туристів говорити не варто: Туреччина багато заробляє на іноземцях, які щороку приїжджають на відпочинок.

Вартість путівок починається від 17 500 грн. За такі гроші можна поселитися на шість днів у чотиризірковому готелі (Аланія), розташованому буквально на березі моря. В червні 2025 року також доступні знижки для туристів: можна зекономити від 6% до 15% на проживанні за системою "все включено".

Ціни на відпочинок у Туреччині. Фото: скриншот

Наступний бюджетний напрямок для українців — Хорватія. Там безліч популярних курортів, розміщених на узбережжі Адріатичного моря. Мандрівники можуть поніжитися під сонячними променями на чистих пляжах, відвідати екскурсії по історичним локаціям, провести оздоровчі процедури, посмакувати страви національної кухні та багато іншого. Проживання у готелі з харчуванням all inclusive коштуватиме туристам від 22 000 грн за три дні.

Ціни на відпочинок у Хорватії. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заплатити за путівку всього 300 доларів і відпочити на курорті за системою обслуговування "все включено". Стільки коштує поїздка на кілька днів у Болгарію або Туреччину, де бюджетні ціни для туристів у 2025 році.

Також ми писали, що влітку 2025 року Uber запускає вертолітні й морські прогулянки на італійському узбережжі. Туристи зможуть дістатися острова Капрі вертольотом або вирушити у круїз уздовж Амальфі на катері.