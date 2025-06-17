Отдых all inclusive — какие страны самые дешевые для украинцев в 2025 году

Туристы на пляже. Фото: Tripadvisor

Отпуск на курорте по системе обслуживания "все включено" не означает для украинцев большие финансовые затраты. Существует немало бюджетных направлений, которые удивят путешественников лояльными ценами не в ущерб качеству.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие страны считаются самыми дешевыми для отдыха all inclusive в 2025 году.

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Начать поиск идеального места для летнего отдыха стоит с проверенной многими украинцами солнечной Болгарии. Там сочетаются доступные цены, обслуживание по системе "все включено", развитая инфраструктура и мягкий климат. Самые дешевые сезоны — июнь и сентябрь, когда туристов немного, а путевки стоят на 30-40% меньше по сравнению с пиковыми месяцами.

Стоимость поездки начинается от 11 745 грн. Это сумма за тур для одного человека: включает дорогу из Киева на популярный болгарский курорт "Золотые пески", групповой трансфер, проживание в отеле четверо суток, питание all inclusive и медицинскую страховку. Цена увеличивается с выбором лучшего отеля, но пересечь порог в 500 долларов непросто.

Цены на отдых в Болгарии. Фото: скриншот

Постоянный и очевидный участник всех списков о бюджетных странах для отдыха — Турция. Она удивляет колоритом, атмосферой, гастрономией, культурными и историческими памятниками. О качестве обслуживания туристов говорить не стоит: Турция много зарабатывает на иностранцах, которые ежегодно приезжают на отдых.

Стоимость путевок начинается от 17 500 грн. За такие деньги можно поселиться на шесть дней в четырехзвездочном отеле (Алания), расположенном буквально на берегу моря. В июне 2025 года также доступны скидки для туристов: можно сэкономить от 6% до 15% на проживании по системе "все включено".

Цены на отдых в Турции. Фото: скриншот

Следующее бюджетное направление для украинцев — Хорватия. Там множество популярных курортов, расположенных на побережье Адриатического моря. Путешественники могут понежиться под солнечными лучами на чистых пляжах, посетить экскурсии по историческим локациям, провести оздоровительные процедуры, попробовать блюда национальной кухни и многое другое. Проживание в отеле с питанием all inclusive будет стоить туристам от 22 000 грн за три дня.

Цены на отдых в Хорватии. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заплатить за путевку всего 300 долларов и отдохнуть на курорте по системе обслуживания "все включено". Столько стоит поездка на несколько дней в Болгарию или Турцию, где бюджетные цены для туристов в 2025 году.

Также мы писали, что летом 2025 года Uber запускает вертолетные и морские прогулки на итальянском побережье. Туристы смогут добраться до острова Капри на вертолете или отправиться в круиз вдоль Амальфи на катере.