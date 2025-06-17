Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Путевки за минимальные деньги — где дешевые курорты all inclusive

Путевки за минимальные деньги — где дешевые курорты all inclusive

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 19:10
Отдых all inclusive — какие страны самые дешевые для украинцев в 2025 году
Туристы на пляже. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Недорогие курорты all inclusive Что еще нужно знать украинцам

Отпуск на курорте по системе обслуживания "все включено" не означает для украинцев большие финансовые затраты. Существует немало бюджетных направлений, которые удивят путешественников лояльными ценами не в ущерб качеству.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие страны считаются самыми дешевыми для отдыха all inclusive в 2025 году.

Реклама
Читайте также:

Недорогие курорты all inclusive

Начать поиск идеального места для летнего отдыха стоит с проверенной многими украинцами солнечной Болгарии. Там сочетаются доступные цены, обслуживание по системе "все включено", развитая инфраструктура и мягкий климат. Самые дешевые сезоны — июнь и сентябрь, когда туристов немного, а путевки стоят на 30-40% меньше по сравнению с пиковыми месяцами.

Стоимость поездки начинается от 11 745 грн. Это сумма за тур для одного человека: включает дорогу из Киева на популярный болгарский курорт "Золотые пески", групповой трансфер, проживание в отеле четверо суток, питание all inclusive и медицинскую страховку. Цена увеличивается с выбором лучшего отеля, но пересечь порог в 500 долларов непросто.

Путевки за минимальные деньги — где дешевые курорты all inclusive - фото 1
Цены на отдых в Болгарии. Фото: скриншот

Постоянный и очевидный участник всех списков о бюджетных странах для отдыха — Турция. Она удивляет колоритом, атмосферой, гастрономией, культурными и историческими памятниками. О качестве обслуживания туристов говорить не стоит: Турция много зарабатывает на иностранцах, которые ежегодно приезжают на отдых.

Стоимость путевок начинается от 17 500 грн. За такие деньги можно поселиться на шесть дней в четырехзвездочном отеле (Алания), расположенном буквально на берегу моря. В июне 2025 года также доступны скидки для туристов: можно сэкономить от 6% до 15% на проживании по системе "все включено".

Путевки за минимальные деньги — где дешевые курорты all inclusive - фото 2
Цены на отдых в Турции. Фото: скриншот

Следующее бюджетное направление для украинцев — Хорватия. Там множество популярных курортов, расположенных на побережье Адриатического моря. Путешественники могут понежиться под солнечными лучами на чистых пляжах, посетить экскурсии по историческим локациям, провести оздоровительные процедуры, попробовать блюда национальной кухни и многое другое. Проживание в отеле с питанием all inclusive будет стоить туристам от 22 000 грн за три дня.

Путевки за минимальные деньги — где дешевые курорты all inclusive - фото 3
Цены на отдых в Хорватии. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заплатить за путевку всего 300 долларов и отдохнуть на курорте по системе обслуживания "все включено". Столько стоит поездка на несколько дней в Болгарию или Турцию, где бюджетные цены для туристов в 2025 году.

Также мы писали, что летом 2025 года Uber запускает вертолетные и морские прогулки на итальянском побережье. Туристы смогут добраться до острова Капри на вертолете или отправиться в круиз вдоль Амальфи на катере.

Турция отдых Хорватия курорты Болгария цены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации