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Главная Экономика Бюджетный all inclusive — на каких райских островах отдохнуть

Бюджетный all inclusive — на каких райских островах отдохнуть

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Дата публикации 20 июня 2025 10:05
Отдых на райском острове — где бюджетно провести время с all inclusive в 2025
Пляжный отдых. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Сколько стоит отдых на острове Что еще нужно знать украинцам

Чтобы отдохнуть на острове мечты, не нужно брать кредит. Существуют бюджетные направления, которые обойдутся туристам в несколько сотен долларов. Взамен они получат незабываемые впечатления и больше не захотят возвращаться на материк.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о недорогих райских островах для отдыха в 2025 году.

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Сколько стоит отдых на острове

Если остановиться на турах и системе обслуживания "все включено", то стоит обратить внимание на остров Крит. Путевка в июле будет стоить от 39 821 грн за семь дней проживания в трехзвездочном отеле Chrissys Paradise. Такие деньги туристы платят за переезд, групповой трансфер, поселение, питание all inclusive и медицинскую страховку.

Бюджетный all inclusive — на каких райских островах отдохнуть - фото 1
Отель на острове Крит. Фото: скриншот

Остров привлекает путешественников со всего мира не только развитой инфраструктурой и пляжным отдыхом, но и сказочными пейзажами в сочетании со следами древних цивилизаций. Ведь именно Крит является колыбелью зарождения минойцев — одного из первых европейских народов, предков греческой и общеевропейской культуры.

Бюджетный all inclusive — на каких райских островах отдохнуть - фото 2
Остров Крит. Фото: Tripadvisor

За путевку на Майорку (остров в Средиземном море, составляющая Балеарских островов, принадлежит Испании) придется отдать от 46 264 грн. Это стоимость проживания в трехзвездочном отеле BelleVue Club в течение семи дней по системе обслуживания "все включено". Локация привлекает сказочной природой и одновременно средневековой атмосферой. Там можно посмотреть на римские реликвии, скалистые бухты и т.д.

Бюджетный all inclusive — на каких райских островах отдохнуть - фото 3
Отель на Майорке. Фото: скриншот

Отметим, туристы могут сэкономить деньги, если уступят удобствами. Отказавшись от all inclusive и отдельной комнаты в отеле, удовлетворившись местом в общем номере, удастся уменьшить бюджет для островного отдыха. Но нужно отложить деньги на перелет и питание.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не обязательно тратить большие деньги на курорты по системе "все включено". Существует много бюджетных направлений, в частности Болгария, где проживание в отеле обойдется в 15 000 грн за несколько дней.

Также мы писали, сколько стоит поездка в Черногорию. Популярными курортами являются Будва, Петровац, Чань, Тиват и Котор. Наиболее бюджетные варианты путевок начинаются от 23 000 грн по системе обслуживания "все включено".

отдых путешествие курорты цены остров
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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