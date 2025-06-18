Аквапарки в Україні — куди поїхати з дітьми

Діти насолоджуються літнім відпочинком. Фото: freepik.com

Літні канікули — чудова можливість провести час разом з дітьми. В Україні є немало є аквапарків, де можна весело провести час та освіжитись у спеку.

Редакція Новини.LIVE підібрала літні локації з найкращими гірками та басейнами.

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Аквапарк в одеській Затоці

Локація вражає своїми розмірами — парк розрахований на 5 тисяч осіб. На території парку є 25 гірок, 10 з яких — екстремальні. Довжина одного зі спусків вражає — 66 метрів. Спускаючись цією гіркою ви можете обрати один із 4 виходів. В аквапарку є аніматори, які розважатимуть дітей цікавими конкурсами. Графік роботи аквапарку — з 10:00 до 18:00. Квиток на одного дорослого вартує 600 гривень, для дітей — 500 гривень. На території аквапарку також є готельні номери, в яких за необхідності можна заночувати.

Аквапарк "Пляж" у Львові

Територія парку поділена на дві зони. В першій відвідувачі можуть покататися на скеледромі, поплавати у спортивному басейні чи позайматися в тренажерному залі. На іншій же частині території парку розташовані екстремальні гірки різної висоти та рівня складності, 5 басейнів, сауни, бані, джакузі та дитячі кімнати. Повний день у аквапарку вартує 650 гривень.

Аквапарк "Косино" на Закарпатті

Унікальною візитівкою локації є гірка "Метелик Монарх", якій немає аналогів в Україні. Екстремали також будуть у захваті від "Анаконди", Камікадзе","Пітон" та інших. Відвідачі можуть обрати висоту спуску за чотирма платформами. На території парку також розташовані сауни, термальні басейни та готель.

Безліміт у Косино вам обійдеться у 1200 гривень, а 4 години — у 700 гривень з людини.

Аквапарк Mavka у Буковелі

Це один із небагатьох в Україні аквапарків, який вразить вас неймовірними краєвидами Карпатських гір. На його території розташовані басейни, 6 екстремальних гірок та велику дитячу зону, ресторан та лісове SPA. Цей варіант літнього відпочинку обійдеться Вам найдорожче. За безліміт на дорослого доведеться віддати 2200 гривень, а за дитину — 1550 гривень.

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