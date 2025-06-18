Нові штрафи за куріння у Франції — розмір покарання

Франція штрафуватиме до 135 євро тих, хто курить на вулиці
Туристи цього літа можуть зіткнутися зі штрафами в розмірі до 2000 євро, якщо їх спіймають зі звичайними чи електронними сигаретами в руках на пляжі. Нова заборона діятиме у Франції вже з 1 липня.
Про це Daily Express.
Нові штрафи у Франції
Повідомляється, що з 1 липня у Франції буде заборонено куріння на відкритих майданчиках, які відвідують діти, — на пляжах, у парках, школах, на автобусних зупинках і спортивних майданчиках. Порушників можуть оштрафувати до 135 євро.
Раніше у країні вже заборонили курити в аеропортах, на вокзалах і дитячих майданчиках. Заборони на куріння в парках, на пляжах і гірськолижних схилах вже були введені в деяких французьких містах. Тепер обмеження діятимуть по всій країні.
За аналогічне порушення в Іспанії ви можете отримати штраф аж до 2000 євро, у Греції покарання становить до 500 євро, а в Італії курцям доведеться заплатити 240 євро.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий потяг в Європі на час літніх відпусток. Також ми писали, за що в Італії можуть оштрафувати на 500 євро.
Читайте Новини.LIVE!