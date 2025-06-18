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Головна Туризм Франція штрафуватиме до 135 євро тих, хто курить на вулиці

Франція штрафуватиме до 135 євро тих, хто курить на вулиці

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Дата публікації: 18 червня 2025 12:17
Нові штрафи за куріння у Франції — розмір покарання
Відмова від куріння. Фото: freepik.com
Ключові моменти Нові штрафи у Франції

Туристи цього літа можуть зіткнутися зі штрафами в розмірі до 2000 євро, якщо їх спіймають зі звичайними чи електронними сигаретами в руках на пляжі. Нова заборона діятиме у Франції вже з 1 липня.

Про це Daily Express.

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Нові штрафи у Франції

Повідомляється, що з 1 липня у Франції буде заборонено куріння на відкритих майданчиках, які відвідують діти, — на пляжах, у парках, школах, на автобусних зупинках і спортивних майданчиках. Порушників можуть оштрафувати до 135 євро.

Раніше у країні вже заборонили курити в аеропортах, на вокзалах і дитячих майданчиках. Заборони на куріння в парках, на пляжах і гірськолижних схилах вже були введені в деяких французьких містах. Тепер обмеження діятимуть по всій країні.

Франція штрафуватиме до 2000 євро тих, хто палить - фото 1
Відмова від куріння. Фото: freepik.com

За аналогічне порушення в Іспанії ви можете отримати штраф аж до 2000 євро, у Греції покарання становить до 500 євро, а в Італії курцям доведеться заплатити 240 євро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий потяг в Європі на час літніх відпусток. Також ми писали, за що в Італії можуть оштрафувати на 500 євро.

Франція сигарети подорож штраф заборона туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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