Нові штрафи за куріння у Франції — розмір покарання

Відмова від куріння. Фото: freepik.com

Туристи цього літа можуть зіткнутися зі штрафами в розмірі до 2000 євро, якщо їх спіймають зі звичайними чи електронними сигаретами в руках на пляжі. Нова заборона діятиме у Франції вже з 1 липня.

Про це Daily Express.

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Повідомляється, що з 1 липня у Франції буде заборонено куріння на відкритих майданчиках, які відвідують діти, — на пляжах, у парках, школах, на автобусних зупинках і спортивних майданчиках. Порушників можуть оштрафувати до 135 євро.

Раніше у країні вже заборонили курити в аеропортах, на вокзалах і дитячих майданчиках. Заборони на куріння в парках, на пляжах і гірськолижних схилах вже були введені в деяких французьких містах. Тепер обмеження діятимуть по всій країні.

Відмова від куріння. Фото: freepik.com

За аналогічне порушення в Іспанії ви можете отримати штраф аж до 2000 євро, у Греції покарання становить до 500 євро, а в Італії курцям доведеться заплатити 240 євро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий потяг в Європі на час літніх відпусток. Також ми писали, за що в Італії можуть оштрафувати на 500 євро.