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Главная Туризм Франция ввела новые штрафы для туристов — что случилось

Франция ввела новые штрафы для туристов — что случилось

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Дата публикации 18 июня 2025 12:17
Новые штрафы за курение во Франции - размер наказания
Ресторан в Париже. Фото: tripadvisor.com
Ключові моменти Новые штрафы во Франции

Туристы этим летом могут столкнуться со штрафами в размере до 2000 евро, если их поймают с обычными или электронными сигаретами в руках на пляже. Новый запрет будет действовать во Франции уже с 1 июля.

Об этом Daily Express.

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Новые штрафы во Франции

Сообщается, что с 1 июля во Франции будет запрещено курение на открытых площадках, которые посещают дети, — на пляжах, в парках, школах, на автобусных остановках и спортивных площадках. Нарушителей могут оштрафовать до 135 евро.

Ранее в стране уже запретили курить в аэропортах, на вокзалах и детских площадках. Запреты на курение в парках, на пляжах и горнолыжных склонах уже были введены в некоторых французских городах. Теперь ограничения будут действовать по всей стране.

Франція штрафуватиме до 2000 євро тих, хто палить - фото 1
Отказ от курения. Фото: freepik.com

За аналогичное нарушение в Испании вы можете получить штраф до 2000 евро, в Греции наказание составляет до 500 евро, а в Италии курильщикам придется заплатить 240 евро.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом поезде в Европе на время летних отпусков. Также мы писали, за что в Италии могут оштрафовать на 500 евро.

Франция сигареты путешествие штраф запрет туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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