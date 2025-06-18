Новые штрафы за курение во Франции - размер наказания

Ресторан в Париже. Фото: tripadvisor.com

Туристы этим летом могут столкнуться со штрафами в размере до 2000 евро, если их поймают с обычными или электронными сигаретами в руках на пляже. Новый запрет будет действовать во Франции уже с 1 июля.

Об этом Daily Express.

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Новые штрафы во Франции

Сообщается, что с 1 июля во Франции будет запрещено курение на открытых площадках, которые посещают дети, — на пляжах, в парках, школах, на автобусных остановках и спортивных площадках. Нарушителей могут оштрафовать до 135 евро.

Ранее в стране уже запретили курить в аэропортах, на вокзалах и детских площадках. Запреты на курение в парках, на пляжах и горнолыжных склонах уже были введены в некоторых французских городах. Теперь ограничения будут действовать по всей стране.

Отказ от курения. Фото: freepik.com

За аналогичное нарушение в Испании вы можете получить штраф до 2000 евро, в Греции наказание составляет до 500 евро, а в Италии курильщикам придется заплатить 240 евро.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом поезде в Европе на время летних отпусков. Также мы писали, за что в Италии могут оштрафовать на 500 евро.