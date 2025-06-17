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Названо топ-10 найпридатніших для життя міст світу

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Дата публікації: 17 червня 2025 14:42
Топ-10 найпридатніших для життя міст світу
Данський Копенгаген. Фото: tripadvisor.com
Ключові моменти Найкраще місто для життя у світі

Фахівці Economist Intelligence Unit оцінили найбільші міста світу за 30 категоріями. Вони склали відповідний рейтинг за рівнем стабільності, охорони здоров'я, культури, довкілля та інфраструктури цих регіонів.

Про це пише Daily Mail.

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Данський Копенгаген очолив рейтинг з високим балом — 98. Вперше за три роки столиця Данії витіснила Відень з першого місця. Копенгаген отримав 100 балів за стабільність, інфраструктуру та освіту.

Австрійський Відень цьогоріч посів друге місце через велику кількість дрібних і насильницьких злочинів, загрозу терору, військового конфлікту і громадянських заворушень.

Показник стабільності столиці Австрії впав до коефіцієнта 95 після загрози вибуху бомби на концерті Тейлор Свіфт у серпні 2024 року та запланованого нападу на міський залізничний вокзал у 2025 році.

Попри падіння, Відень все ще має 97,1 бала та розділяє першість зі швейцарським Цюрихом.

Топ-10 найпридатніших для життя міст світу:

  1. Копенгаген, Данія;
  2. Відень, Австрія;
  3. Цюріх, Швейцарія;
  4. Мельбурн, Австралія;
  5. Женева, Швейцарія;
  6. Сідней, Австралія;
  7. Осака, Японія;
  8. Окленд, Нова Зеландія;
  9. Аделаїда, Австралія;
  10. Ванкувер, Канада.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на одному з популярних курортів Італії Uber запускає таксі на вертольотах. Також ми писали, за що в Італії можуть оштрафувати на 500 євро.

подорож рейтинг Данія Європа туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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