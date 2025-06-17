Назван топ-10 самых пригодных для жизни городов мира
Специалисты Economist Intelligence Unit оценили крупнейшие города мира по 30 категориям. Они составили соответствующий рейтинг по уровню стабильности, здравоохранения, культуры, окружающей среды и инфраструктуры этих регионов.
Об этом пишет Daily Mail.
Лучший город для жизни в мире
Датский Копенгаген возглавил рейтинг с высоким баллом — 98. Впервые за три года столица Дании вытеснила Вену с первого места. Копенгаген получил 100 баллов за стабильность, инфраструктуру и образование.
Австрийская Вена в этом году заняла второе место из-за большого количества мелких и насильственных преступлений, угрозы террора, военного конфликта и гражданских беспорядков.
Показатель стабильности столицы Австрии упал до коэффициента 95 после угрозы взрыва бомбы на концерте Тейлор Свифт в августе 2024 года и запланированного нападения на городской железнодорожный вокзал в 2025 году.
Несмотря на падение, у Вены все еще 97,1 балла, и она разделяет первенство со швейцарским Цюрихом.
Топ-10 самых пригодных для жизни городов мира:
- Копенгаген, Дания;
- Вена, Австрия;
- Цюрих, Швейцария;
- Мельбурн, Австралия;
- Женева, Швейцария;
- Сидней, Австралия;
- Осака, Япония;
- Окленд, Новая Зеландия;
- Аделаида, Австралия;
- Ванкувер, Канада.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на одном из популярных курортов Италии Uber запускает такси на вертолетах. Также мы писали, за что в Италии могут оштрафовать на 500 евро.
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