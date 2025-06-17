Датский Копенгаген. Фото: tripadvisor.com

Специалисты Economist Intelligence Unit оценили крупнейшие города мира по 30 категориям. Они составили соответствующий рейтинг по уровню стабильности, здравоохранения, культуры, окружающей среды и инфраструктуры этих регионов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Датский Копенгаген возглавил рейтинг с высоким баллом — 98. Впервые за три года столица Дании вытеснила Вену с первого места. Копенгаген получил 100 баллов за стабильность, инфраструктуру и образование.

Австрийская Вена в этом году заняла второе место из-за большого количества мелких и насильственных преступлений, угрозы террора, военного конфликта и гражданских беспорядков.

Показатель стабильности столицы Австрии упал до коэффициента 95 после угрозы взрыва бомбы на концерте Тейлор Свифт в августе 2024 года и запланированного нападения на городской железнодорожный вокзал в 2025 году.

Несмотря на падение, у Вены все еще 97,1 балла, и она разделяет первенство со швейцарским Цюрихом.

Топ-10 самых пригодных для жизни городов мира:

Копенгаген, Дания; Вена, Австрия; Цюрих, Швейцария; Мельбурн, Австралия; Женева, Швейцария; Сидней, Австралия; Осака, Япония; Окленд, Новая Зеландия; Аделаида, Австралия; Ванкувер, Канада.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на одном из популярных курортов Италии Uber запускает такси на вертолетах. Также мы писали, за что в Италии могут оштрафовать на 500 евро.