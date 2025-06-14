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Головна Туризм Стюардеса поділилась порадами, як виспатись у літаку

Стюардеса поділилась порадами, як виспатись у літаку

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Дата публікації: 14 червня 2025 12:23
Як виспатись під час тривалого перельоту — поради
Пасажирка спить в літаку. Фото: freepik.com
Ключові моменти Як відпочити під час тривалого перельоту

Під час тривалих перельотів мандрівникам просто необхідно трохи поспати. Проте заснути в кріслі літака серед галасу та шуму нелегко.

Про це пише Daily Express.

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Як відпочити під час тривалого перельоту

Стюардеса Southwest Airlines поділилася порадами, як виспатися попри галас маленьких дітей та шум двигуна літака. Вона рекомендує брати пасажирам із собою в літак тепле худі, навіть влітку. Річ у тім, що температура в літаку може сильно коливатися, і ви можете змерзнути.

Стюардеса порадила пасажирам обов'язково взяти з собою в літак якісну подушку та маску, на яких не варто економити. Також можна заздалегідь придбати беруші чи увімкнути собі в навушниках заспокійливу музику або білий шум.

"Хоча у вас може виникнути спокуса випити перед польотом кави чи освіжаючого джина з тоніком — від цих напоїв краще утриматися. І алкоголь, і кофеїн можуть серйозно порушити ваш сон", — підкреслила бортпровідниця.

Стюардеса поділилась порадами, як виспатись в літаку - фото 1
Пасажири в літаку. Фото: freepik.com

Стюардеса також порекомендувала туристам обирати місця біля вікна під час бронювання авіаквитка, навіть якщо за це доведеться віддати додаткову суму.

"Ви можете спертися на фюзеляж для додаткового комфорту, можливо, набити та підкласти під голову толстовку, та як додатковий бонус — вас заколисуватимуть пейзажі за вікном", — додала вона.

Нагадаємо, ми розповідали про те, як уникнути джетлагу у відпустці. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.

авіарейси літак подорож сон туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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