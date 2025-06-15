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Новий потяг з'єднає п'ять європейських країн

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 13:27
В Європі курсуватиме поїзд Варшава-Рієка — деталі
Потяг. Ілюстративне фото: pexels.com
Ключові моменти Новий потяг на час літніх відпусток в Європі

Новий потяг в Європі з'єднає п'ять країн. Він прямуватиме з польської Варшави через Чехію, Австрію, Словенію до Хорватії.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Новий потяг на час літніх відпусток в Європі

Повідомляється, що поїзд Варшава-Рієка (Хорватія) запустять 27 червня. Він курсуватиме впродовж всього літа — до кінця серпня.

Потяг вирушатиме з Варшави о 14:00 і прибуватиме до Рієки близько 9 ранку наступного дня. Він зупинятиметься в Опочно, Катовіце, Рибнику та Чалупках у Польщі, Відні (Австрії), Любляні та Постойні в Словенії та Опатії в Хорватії.

Пасажири під час 19-годинної подорожі потягом зможуть насолодитися дивовижними краєвидами. Вагони обладнані кондиціонерами, а між Варшавою та Віднем курсуватиме вагон-ресторан, де подаватимуть гарячу їжу. Цінник на квиток стартує від 200 злотих (приблизно 2200 гривень). 

Хоча новий маршрут є досить довгим, він значно полегшить подорож тим, хто хоче дістатись з Польщі до Хорватії.

Новий потяг з'єднає п'ять європейських країн - фото 1
Залізнична станція в Європі. Ілюстративне фото: pexels.com

Нині пасажирам доводиться тричі пересідати на потяг із зупинками у Брецлаві, Граці та Загребі.

Потяг на новому маршруті курсуватиме у південному напрямку по вівторках, четвергах, п'ятницях та суботах, а у північному напрямку — по понеділках, середах, п'ятницях та неділях.

Нагадаємо, ми розповідали, чому в Китаї не варто допомагати перехожим. Також американець, прикидаючись стюартом, безкоштовно подорожував літаками по світу понад 6 років.

Польща подорож Хорватія Європа поїзди
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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