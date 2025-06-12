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Головна Туризм Туристка показала один з найдорожчих McDonald's у світі

Туристка показала один з найдорожчих McDonald's у світі

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 18:43
McDonald's у Туреччині — ціни на меню
Ресторан McDonald's. Фото: pexels.com
Ключові моменти Ціни на меню в McDonald's у Туреччині

Відпочивальниця була приголомшена захмарними цінами на страви в McDonald's. Ресторан був розташований у Туреччині.

Відповідне відео опублікувала користувачка emziereviews в TikTok.

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Ціни на меню в McDonald's у Туреччині

McDonald's — відомий ресторан із смачним меню і доступними цінами, який є у багатьох країнах світу. Туристка побувала в одному із закладів мережі, що розташований в аеропорту Анталії (Туреччина).

Мандрівниця розповіла, що в цьому турецькому McDonald's біг-мак вартує 20 євро. На інші напої та страви також "захмарний" цінник.

"Ми взяли два потрійних чізбургера, середню колу та середню фанту, і загалом це коштувало 44 євро (приблизно 2 115 гривень)", — поділилась вона.

Частина користувачів у коментарях підтримали мандрівницю, інші зазначили про те, що вона бачила високі ціни та могла пообідати в іншому місці.

@emziereviews

Ridiculous pricing for McDonald’s at Antalya airport nothing special at all #mcdonalds #antalya #turkey #airport #fyp #ridiculous

♬ original sound - Emzie1999

Нагадаємо, ми розповідали, за що в Італії можуть оштрафувати на 500 євро. Також місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону через виявлену загадкову речовину на піску.

Туреччина відпочинок їжа McDonald's туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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