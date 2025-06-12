McDonald's в Турции - цены на меню

Туристка показала один из самых дорогих McDonald's в мире
Отдыхающая была ошеломлена заоблачными ценами на блюда в McDonald's. Ресторан был расположен в Турции.
Соответствующее видео опубликовала пользовательница emziereviews в TikTok.
Цены на меню в McDonald's в Турции
McDonald's - известный ресторан с вкусным меню и доступными ценами, который есть во многих странах мира. Туристка побывала в одном из заведений сети, расположенном в аэропорту Анталии (Турция).
Путешественница рассказала, что в этом турецком McDonald's биг-мак стоит 20 евро. На другие напитки и блюда также "заоблачный" ценник.
"Мы взяли два тройных чизбургера, среднюю колу и среднюю фанту, и в целом это стоило 44 евро (примерно 2 115 гривен)", — поделилась она.
Часть пользователей в комментариях поддержали путешественницу, другие отметили, что она видела высокие цены и могла пообедать в другом месте.
@emziereviews
Смешное ценообразование для McDonald's в аэропорту Анталии ничего особенного вообще #mcdonalds #antalya #turkey #airport #fyp #ridiculous♬ оригинальный звук - Emzie1999
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