McDonald's в Турции - цены на меню

Ресторан McDonald's. Фото: pexels.com

Отдыхающая была ошеломлена заоблачными ценами на блюда в McDonald's. Ресторан был расположен в Турции.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница emziereviews в TikTok.

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Цены на меню в McDonald's в Турции

McDonald's - известный ресторан с вкусным меню и доступными ценами, который есть во многих странах мира. Туристка побывала в одном из заведений сети, расположенном в аэропорту Анталии (Турция).

Путешественница рассказала, что в этом турецком McDonald's биг-мак стоит 20 евро. На другие напитки и блюда также "заоблачный" ценник.

"Мы взяли два тройных чизбургера, среднюю колу и среднюю фанту, и в целом это стоило 44 евро (примерно 2 115 гривен)", — поделилась она.

Часть пользователей в комментариях поддержали путешественницу, другие отметили, что она видела высокие цены и могла пообедать в другом месте.

Напомним, мы рассказывали, за что в Италии могут оштрафовать на 500 евро. Также местные власти Валенсии закрыли многие пляжи в пик сезона из-за обнаруженного загадочного вещества на песке.