Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Туристка показала один из самых дорогих McDonald's в мире

Туристка показала один из самых дорогих McDonald's в мире

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 18:43
McDonald's в Турции - цены на меню
Ресторан McDonald's. Фото: pexels.com
Ключові моменти Цены на меню в McDonald's в Турции

Отдыхающая была ошеломлена заоблачными ценами на блюда в McDonald's. Ресторан был расположен в Турции.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница emziereviews в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Цены на меню в McDonald's в Турции

McDonald's - известный ресторан с вкусным меню и доступными ценами, который есть во многих странах мира. Туристка побывала в одном из заведений сети, расположенном в аэропорту Анталии (Турция).

Путешественница рассказала, что в этом турецком McDonald's биг-мак стоит 20 евро. На другие напитки и блюда также "заоблачный" ценник.

"Мы взяли два тройных чизбургера, среднюю колу и среднюю фанту, и в целом это стоило 44 евро (примерно 2 115 гривен)", — поделилась она.

Часть пользователей в комментариях поддержали путешественницу, другие отметили, что она видела высокие цены и могла пообедать в другом месте.

@emziereviews

Смешное ценообразование для McDonald's в аэропорту Анталии ничего особенного вообще #mcdonalds #antalya #turkey #airport #fyp #ridiculous

♬ оригинальный звук - Emzie1999

Напомним, мы рассказывали, за что в Италии могут оштрафовать на 500 евро. Также местные власти Валенсии закрыли многие пляжи в пик сезона из-за обнаруженного загадочного вещества на песке.

Турция отдых еда McDonald's туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации