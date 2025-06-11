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Головна Туризм Популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину

Популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину

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Дата публікації: 11 червня 2025 09:17
В Іспанії закривають пляжі через дивну речовину в піску
Ожин з пляжів в Іспанії. Фото: pexels.com

Місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону. На піску була виявлена загадкова речовина.

Про це пише Daily Express.

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На семи пляжах у Валенсії на сході Іспанії було піднято червоні прапори, які забороняють людям заходити у воду. Попередження було оголошено після того, як у піску знайшли дивну речовину.

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Нині підрозділ Цивільної гвардії з охорони довкілля Seprona розслідує, що це за речовина і звідки вона взялася.

Плямиста біла речовина почала з'являтися минулих вихідних на кількох кілометрах узбережжя в регіоні Сафор у Валенсії.

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Наразі червоні прапори підняті на популярних через туристів пляжах у Гуардамар-де-ла-Сафор, Гандія, Пілес, Оліва, Мірамур, Даймус і Беллрегард.

На фотографіях, опублікованих місцевою владою, видно дрібні білі частинки розміром приблизно з рисове зернятко. Вони схожі на дрібні гранули пластику, які постачаються по всьому світу для виробництва побутових і промислових виробів.

Популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину - фото 1
Дивні частинки на пляжах Валенсії. Фото: Facebook 

Пляжі буде відкрито лише після того, як всі дослідження підтвердять, що вода безпечна для купання.

Нагадаємо, ми розповідали про один з найгарніших оглядових майданчиків у Києві. Також ми писали, чи буде в Одесі курортний сезон.

подорож пляж Іспанія Валенсія туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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