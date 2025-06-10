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Головна Туризм Турист показав один із найгарніших оглядових майданчиків у Києві

Турист показав один із найгарніших оглядових майданчиків у Києві

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 20:19
Оглядовий майданчик в Києві — локація
Краєвиди Києва. Фото: Kyiv City Guide

Зелені схили, синь Дніпра, дзеркальні куполи храмів — усе це стає особливо чарівним, коли спостерігаєш за Києва з висоти. Оглядові майданчики дозволять по-новому подивитись на це старовинне місто.

Тревел-блогер показав в TikTok оглядовий майданчик в столиці, з якого відкриваються неймовірні краєвиди.

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Мандрівник розповів, що саме з цього оглядового майданчика відкриваються неймовірні пейзажі Дніпра, "Батьківщини-матері" та центр столиці.

Мова йде про вершину дзвіниці в Києво-Печерській Лаврі, яка є найвищою церковною спорудою в столиці.

Блогер попереджає, що піднятися на оглядовий майданчик непросто, проте Ви точно не пошкодуєте витрачених зусиль. Також це доволі вітряне місце, тому тримайте міцніше ваші капелюшки та спідниці.

Вхід до дзвіниці вартує 200 гривень з людини.

@vadymgrinko

Були на цьому оглядовому? Як вам?

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як руку чотирирічного малюка з Британії засмоктало в систему очищення басейну в одному з готелів на Майорки. Також ми писали, чи буде в Одесі курортний сезон.

Київ подорож природа Києво-Печерська лавра туризм архітектура
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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