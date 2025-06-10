Смотровая площадка в Киеве - локация

Пейзажи Киева. Фото: Kyiv City Guide

Зеленые склоны, синь Днепра, зеркальные купола храмов — все это становится особенно волшебным, когда наблюдаешь за Киевом с высоты. Смотровые площадки позволят по-новому посмотреть на этот старинный город.

Тревел-блогер показал в TikTok смотровую площадку в столице, с которой открываются невероятные виды.

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Путешественник рассказал, что именно с этой смотровой площадки открываются невероятные пейзажи Днепра, "Родины-матери" и центр столицы.

Речь идет о вершине колокольни в Киево-Печерской Лавре, которая является самым высоким церковным сооружением в столице.

Блогер предупреждает, что подняться на смотровую площадку непросто, однако Вы точно не пожалеете потраченных усилий. Также это довольно ветреное место, поэтому держите крепче ваши шляпки и юбки.

Вход на колокольню стоит 200 гривен с человека.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как руку четырехлетнего малыша из Британии засосало в систему очистки бассейна в одном из отелей на Майорке. Также мы писали, будет ли в Одессе курортный сезон.