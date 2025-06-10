Подорож до Польщі у 2025 році — правила в'їзду для українців

Туристи в Польщі. Фото: freepik.com

Польща — неймовірна країна із красивою природою та середньовічною архітектурою. Українцям у багатьох випадках для в'їзду в цю країну необхідний лише біометричний закордонний паспорт.

Редакція Новини.LIVE розповість читачам правила перетину кордону з Польщею у 2025 році.

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Які документи необхідно мати українцям

У 2025 році продовжує діяти безвізовий режим з Польщею. Без візи українця на законних підставах можуть перебувати на території країни 90 днів протягом 180-денного періоду.

Наші громадяни без додаткових бюрократичних процедур можуть бачитися з рідними та друзями.

Українці, які потребують притулку у Польщі можуть податися на отримання спеціальної карти побуту CUKR. Цей документ дає можливість українцям жити та працювати в межах ЄС до завершення програми захисту до 4 березня 2026 року включно.

Громадянам, які планують працювати в Польщі, необхідна робоча віза, а тим, хто планує навчатися — студентська віза.

Оформлення візи. Фото: freepik.com

Також українці, які планують залишатись в країні більше 90 днів, мають звернутися за отриманням візи.

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