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Головна Туризм Чи потрібна віза українцям — правила в'їзду до Польщі в 2025 році

Чи потрібна віза українцям — правила в'їзду до Польщі в 2025 році

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Дата публікації: 10 червня 2025 13:17
Подорож до Польщі у 2025 році — правила в'їзду для українців
Туристи в Польщі. Фото: freepik.com

Польща — неймовірна країна із красивою природою та середньовічною архітектурою. Українцям у багатьох випадках для в'їзду в цю країну необхідний лише біометричний закордонний паспорт.

Редакція Новини.LIVE розповість читачам правила перетину кордону з Польщею у 2025 році.

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Які документи необхідно мати українцям

У 2025 році продовжує діяти безвізовий режим з Польщею. Без візи українця на законних підставах можуть перебувати на території країни 90 днів протягом 180-денного періоду.

Наші громадяни без додаткових бюрократичних процедур можуть бачитися з рідними та друзями.

Українці, які потребують притулку у Польщі можуть податися на отримання спеціальної карти побуту CUKR. Цей документ дає можливість українцям жити та працювати в межах ЄС до завершення програми захисту до 4 березня 2026 року включно.

Громадянам, які планують працювати в Польщі, необхідна робоча віза, а тим, хто планує навчатися — студентська віза.

Чи потрібна віза українцям — правила в'їзду до Польщі в 2025 році - фото 1
Оформлення візи. Фото: freepik.com

Також українці, які планують залишатись в країні більше 90 днів, мають звернутися за отриманням візи.

Нагадаємо, ми розповідали, через яку популярну закуску вас можуть не пустити на літак. Також ми писали про місто в Європі з атмосферними барами та красивими фіордами.

Польща подорож документи візи туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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