Продукт, який не варто брати у ручну поклажу

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Щоб зекономити кошти на дорогих обідах в аеропорту, туристи часто беруть з собою різні перекуси. Проте через один популярний продукт вас можуть навіть не пусти на борт літака.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Заборонений продукт у ручній поклажі

Хумус — улюблену закуску з нуту не можна брати з собою в літак, хоча технічно він не є рідиною. На контролі в аеропорті також нерідко забирають популярні соуси та пасти, які можна намазати на хліб — гуакамоле, сальса, арахісове масло та джем.

Справа в тому, що ці продукти підпадають під суворі обмеження на провезення рідких, гелевих і пастоподібних продуктів під час авіаперельотів у Великій Британії. Згідно з офіційними рекомендаціями уряду країни, ємності з такими продуктами не повинні перевищувати 100 мл і зберігатися в одному пластиковому пакеті, що закривається.

Хумус. Ілюстративне фото: pexels.com

Ситуація ускладнюється впровадженням нових комп'ютерних томографів у деяких аеропортах Великої Британії. Ці сканери призначені для повного скасування обмеження на провезення 100 мл рідини, але впровадження відбувається повільно і нерівномірно, і багато міжнародних аеропортів ще не перейшли на цю технологію. Доки високотехнологічні сканери не стануть стандартом у всіх аеропортах Великої Британії та світу — краще обирати інші варіанти закусок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про місто в Європі з атмосферними барами та красивими фіордами. Також ми писали про унікальність озера Герашаська на Закарпатті.