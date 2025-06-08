Продукт, который не стоит брать в ручную кладь

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Чтобы сэкономить средства на дорогих обедах в аэропорту, туристы часто берут с собой различные перекусы. Однако из-за одного популярного продукта вас могут даже не пустить на борт самолета.

Об этом пишет Daily Express.

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Хумус — любимую закуску из нута нельзя брать с собой в самолет, хотя технически он не является жидкостью. На контроле в аэропорту также нередко забирают популярные соусы и пасты, которые можно намазать на хлеб — гуакамоле, сальса, арахисовое масло и джем.

Дело в том, что эти продукты подпадают под строгие ограничения на провоз жидких, гелевых и пастообразных продуктов во время авиаперелетов в Великобритании. Согласно официальным рекомендациям правительства страны, емкости с такими продуктами не должны превышать 100 мл и храниться в одном закрывающемся пластиковом пакете.

Хумус. Иллюстративное фото: pexels.com

Ситуация осложняется внедрением новых компьютерных томографов в некоторых аэропортах Великобритании. Эти сканеры предназначены для полной отмены ограничения на провоз 100 мл жидкости, но внедрение происходит медленно и неравномерно, и многие международные аэропорты еще не перешли на эту технологию. Пока высокотехнологичные сканеры не станут стандартом во всех аэропортах Великобритании и мира — лучше выбирать другие варианты закусок.

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