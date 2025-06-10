Путешествие в Польшу в 2025 году - правила въезда для украинцев

Туристы в Польше. Фото: freepik.com

Польша — невероятная страна с красивой природой и средневековой архитектурой. Украинцам во многих случаях для въезда в эту страну необходим только биометрический загранпаспорт.

Редакция Новини.LIVE расскажет читателям правила пересечения границы с Польшей в 2025 году.

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В 2025 году продолжает действовать безвизовый режим с Польшей. Без визы украинцы на законных основаниях могут находиться на территории страны 90 дней в течение 180-дневного периода.

Наши граждане без дополнительных бюрократических процедур могут видеться с родными и друзьями.

Украинцы, которые нуждаются в убежище в Польше могут податься на получение специальной карты быта CUKR. Этот документ дает возможность украинцам жить и работать в пределах ЕС до завершения программы защиты до 4 марта 2026 года включительно.

Гражданам, которые планируют работать в Польше, необходима рабочая виза, а тем, кто планирует учиться — студенческая виза.

Оформление визы. Фото: freepik.com

Также украинцы, которые планируют оставаться в стране более 90 дней, должны обратиться за получением визы.

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