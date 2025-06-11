В Испании закрывают пляжи из-за странного вещества в песке

Ожин из пляжей в Испании. Фото: pexels.com

Местные власти Валенсии закрыли многие пляжи в пик сезона. На песке было обнаружено загадочное вещество.

Об этом пишет Daily Express.

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На семи пляжах в Валенсии на востоке Испании были подняты красные флаги, которые запрещают людям заходить в воду. Предупреждение было объявлено после того, как в песке нашли странное вещество.

Сейчас подразделение Гражданской гвардии по охране окружающей среды Seprona расследует, что это за вещество и откуда оно взялось.

Пятнистое белое вещество начало появляться в минувшие выходные на нескольких километрах побережья в регионе Сафор в Валенсии.

Сейчас красные флаги подняты на популярных из-за туристов пляжах в Гуардамар-де-ла-Сафор, Гандия, Пилес, Олива, Мирамур, Даймус и Беллрегард.

На фотографиях, опубликованных местными властями, видны мелкие белые частицы размером примерно с рисовое зернышко. Они похожи на мелкие гранулы пластика, которые поставляются по всему миру для производства бытовых и промышленных изделий.

Странные частицы на пляжах Валенсии. Фото: Facebook

Пляжи будут открыты только после того, как все исследования подтвердят, что вода безопасна для купания.

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