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Головна Туризм Американець прикидаючись стюартом 6 років літав безкоштовно

Американець прикидаючись стюартом 6 років літав безкоштовно

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Дата публікації: 13 червня 2025 21:07
Американець безкоштовно літав 120 разів — як йому вдалося
Пасажири сідають на літак. Фото: pexels.com
Ключові моменти Житель США ошукав багато авіакомпаній

Мешканець США вигадав хитру схему, яка дала йому можливість подорожувати абсолютно безкоштовно. Чоловік прикидався персоналом авіакомпанії.

Про це пише The Mirror UK.

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Згідно з повідомленням прокуратури Південного округу Флориди, 35-річний чоловік був засуджений за телефонне шахрайство і проникнення на територію аеропорту під чужим ім'ям.

Повідомляється, що з 2018 по 2024 рік Олександр Тірон бронював на сайті авіаперевізника безкоштовні перельоти, які були доступні тільки для пілотів і бортпровідників. Він встиг оформити  за цією схемою 120 квитків.

"Олександр "працював" на семи різних авіакомпаніях і мав приблизно 30 різних бейджів. Шахрай заповнював заявку на сайті авіаперевізника — обирав, чи є він пілотом або бортпровідником, а також надавав інформацію про свого роботодавця, дату найму і номер бейджа", — повідомили правоохоронці.

Залишається загадкою, як йому вдалося неодноразово отримати доступ до внутрішніх систем, якими користуються бортпровідники різних авіакомпаній. Також невідомо, чому за такий тривалий проміжок часу ніхто не помітив підроблені бейджі.

Американець прикидаючись стюартом 6 років літав безкоштовно - фото 1
Пасажири в літаку. Фото: pexels.com

Вирок аферисту мають винести 25 серпня 2025 року. Йому загрожує до 20 років ув'язнення за шахрайство з електронними коштами, і додатково до 10 років — за незаконне проникнення в зону безпеки аеропорту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Буковинські "Мальдіви" із кришталево чистою водою. Також турагент розкрила, як вибрати хороший готель закордоном.

авіарейси подорож шахрайство туризм правопорушення
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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