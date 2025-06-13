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Главная Туризм Американец притворяясь стюартом 6 лет летал бесплатно

Американец притворяясь стюартом 6 лет летал бесплатно

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Дата публикации 13 июня 2025 21:07
Американец бесплатно летал 120 раз - как ему удалось
Пассажиры садятся на самолет. Фото: pexels.com
Ключові моменти Житель США обманул много авиакомпаний

Житель США придумал хитрую схему, которая дала ему возможность путешествовать совершенно бесплатно. Мужчина притворялся персоналом авиакомпании.

Об этом пишет The Mirror UK.

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Житель США обманул много авиакомпаний

Согласно сообщению прокуратуры Южного округа Флориды, 35-летний мужчина был осужден за телефонное мошенничество и проникновение на территорию аэропорта под чужим именем.

Сообщается, что с 2018 по 2024 год Александр Тирон бронировал на сайте авиаперевозчика бесплатные перелеты, которые были доступны только для пилотов и бортпроводников. Он успел оформить по этой схеме 120 билетов.

"Александр "работал" на семи разных авиакомпаниях и имел примерно 30 различных бейджей. Мошенник заполнял заявку на сайте авиаперевозчика - выбирал, является ли он пилотом или бортпроводником, а также предоставлял информацию о своем работодателе, дату найма и номер бейджа", — сообщили правоохранители.

Остается загадкой, как ему удалось неоднократно получить доступ к внутренним системам, которыми пользуются бортпроводники различных авиакомпаний. Также неизвестно, почему за такой длительный промежуток времени никто не заметил поддельные бейджи.

Американець прикидаючись стюартом 6 років літав безкоштовно - фото 1
Пассажиры в самолете. Фото: pexels.com

Приговор аферисту должны вынести 25 августа 2025 года. Ему грозит до 20 лет заключения за мошенничество с электронными средствами, и дополнительно до 10 лет — за незаконное проникновение в зону безопасности аэропорта.

Напомним, ранее мы рассказывали о Буковинских "Мальдивах" с кристально чистой водой. Также турагент раскрыла, как выбрать хороший отель заграницей.

авиарейсы путешествие мошенничество туризм правонарушение
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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