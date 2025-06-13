Американец бесплатно летал 120 раз - как ему удалось

Американец притворяясь стюартом 6 лет летал бесплатно
Житель США придумал хитрую схему, которая дала ему возможность путешествовать совершенно бесплатно. Мужчина притворялся персоналом авиакомпании.
Об этом пишет The Mirror UK.
Житель США обманул много авиакомпаний
Согласно сообщению прокуратуры Южного округа Флориды, 35-летний мужчина был осужден за телефонное мошенничество и проникновение на территорию аэропорта под чужим именем.
Сообщается, что с 2018 по 2024 год Александр Тирон бронировал на сайте авиаперевозчика бесплатные перелеты, которые были доступны только для пилотов и бортпроводников. Он успел оформить по этой схеме 120 билетов.
"Александр "работал" на семи разных авиакомпаниях и имел примерно 30 различных бейджей. Мошенник заполнял заявку на сайте авиаперевозчика - выбирал, является ли он пилотом или бортпроводником, а также предоставлял информацию о своем работодателе, дату найма и номер бейджа", — сообщили правоохранители.
Остается загадкой, как ему удалось неоднократно получить доступ к внутренним системам, которыми пользуются бортпроводники различных авиакомпаний. Также неизвестно, почему за такой длительный промежуток времени никто не заметил поддельные бейджи.
Приговор аферисту должны вынести 25 августа 2025 года. Ему грозит до 20 лет заключения за мошенничество с электронными средствами, и дополнительно до 10 лет — за незаконное проникновение в зону безопасности аэропорта.
Напомним, ранее мы рассказывали о Буковинских "Мальдивах" с кристально чистой водой. Также турагент раскрыла, как выбрать хороший отель заграницей.
Читайте Новини.LIVE!