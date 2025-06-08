Ручна поклажа easyJet — що можна взяти на борт літака безкоштовно

Літак easyJet. Фото: pexels.com

Британський лоукостер easyJet як і інші авіакомпанії, щороку переглядає розміри дозволеної для перевезення на борту літака ручної поклажі. За перевищенням визначених розмірів пасажирам доведеться сплатити кругленьку суму.

Про це пише портал avianews.com.

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У 2025 році авіакомпанія дозволяє пасажирам взяти в салон літака рюкзак, сумку чи валізу на коліщатках з розмірами до 45х36х20 см і вагою до 15 кг. Ваші речі мають вміститися під переднім кріслом в салоні. При цьому ручки та коліщатка валізи мають відповідати визначеним параметрам.

Пасажири з квитками за тарифом Standard Plus можуть взяти з собою додаткову сумку, рюкзак чи валізу розмірами 56х45х25 см. Вага речей не має перевищувати 15 кг.

Також лоукостер безкоштовно дозволяє пасажирам взяти на борт літака парасольку, плащ, тростину та одну сумку з товарами, придбаними в магазині аеропорту.

Багаж. Фото: pexels.com

За перевищення зазначених розмірів багажу пасажира можуть оштрафувати в аеропорту. Щоб уникнути незапланованих витрат, краще оплатити багаж при купівлі квитків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також ми писали про те, як уникнути джетлагу у відпустці.