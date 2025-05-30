Літак Ryanair. Ілюстративне фото: pexels.com

Популярний лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Мандрівникам стало ще складніше пакувати свої речі, щоб зекономити на багажу.

Про це пише Daily Express.

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Ryanair скоротив дозволені розміри ручної поклажі. Тепер мандрівник може безкоштовно пронести із собою одну невелику сумку, розмірами (40x20x25 см), яка повинна поміститися під сидінням перед ним.

Такої кількості речей ледве вистачить для короткої подорожі на вихідні, тому рюкзак чи сумку треба пакувати дуже розумно.

Досвідчений мандрівник поділився цінними порадами, які допоможуть вам звільнити багато місця в сумці чи рюкзаку.

Мандрівник в аеропорту. Ілюстративне фото: pexels.com

"Не пакуйте речі, які будуть вам надані в готелі — фен, рушники та інші туалетні приналежності. Беріть з собою лише ті речі, які ви точно будете використовувати, і намагайтеся користуватися зарядними пристроями та іншою технікою, де це можливо", — порекомендував фахівець.

Він підкреслив, що гель для душу та інші дрібнички буде набагато вигідніше придбати на місце, ніж заплатити штраф за перевищенням ваги ручної поклажі в аеропорту.

Нагадаємо, ми розповідали про враження британця, який побував у воєнному Києві. Також керівництво лоукостера Ryanair назвало головну умову повернення до нашої країни після відкриття неба.