Ryanair втрапив у скандал через жарт про виліт Арсеналу з ЛЧ

Літак Ryanair. Фото: Reuters

Авіакомпанія Ryanair опинилася в центрі скандалу через "жартівливий" коментар в соцмережі X. Він стосувався поразки англійського футбольного клубу Арсенал.

Про це пише Daily Express.

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Авіакомпанія Ryanair відома своїми гумористичними постами. Нещодавно команда лоукостера сприйняла виліт "Арсеналу" з Ліги чемпіонів як нову можливість пожартувати.

Перед матчем офіційний акаунт футбольного клубу "Арсенал" опублікував просте, але сповнене надії повідомлення: "Зробіть це".

Після поразки команди "Парі Сен-Жермен", Ryanair у соцмережі X поділився цим дописом та додав: "Або ні".

Думки користувачів X розділилися. Багатьох образив такий "жарт". Проте знайшлись ті, хто оцінив гумор.

Один з користувачів припустив, що менеджер соціальних мереж може бути фанатом "Тоттенгема". Інший зробив комплімент команді маркетологів Ryanair та додав, що вони заслуговують на підвищення.

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