Ryanair попал в скандал из-за шутки о вылете Арсенала из ЛЧ

Самолет Ryanair. Фото: Reuters

Авиакомпания Ryanair оказалась в центре скандала из-за "шуточного" комментария в соцсети X. Он касался поражения английского футбольного клуба Арсенал.

Об этом пишет Daily Express.

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Авиакомпания Ryanair известна своими юмористическими постами. Недавно команда лоукостера восприняла вылет "Арсенала" из Лиги чемпионов как новую возможность пошутить.

Перед матчем официальный аккаунт футбольного клуба "Арсенал" опубликовал простое, но полное надежды сообщение: "Сделайте это".

После поражения команды "Пари Сен-Жермен", Ryanair в соцсети X поделился этим сообщением и добавил: "Или нет".

Мнения пользователей X разделились. Многих оскорбила такая "шутка". Однако нашлись те, кто оценил юмор.

Один из пользователей предположил, что менеджер социальных сетей может быть фанатом "Тоттенхэма". Другой сделал комплимент команде маркетологов Ryanair и добавил, что они заслуживают повышения.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мы писали, как выгодно покупать авиабилеты.