Як зекономити на квитках на літак — поради туристам

Квитки на літак. Фото: Pinterest

Подорожі можуть бути більш доступними, ніж здається. Зокрема, можна суттєво зекономити на квитках на літак.

Про те, як вигідно бронювати квитки в інтернеті розповіла тревел-блогерка dashassk_ в TikTok.

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Як зекономити на квитках на літак

Блогерка порекомендувала для бронювання квитків сервіс kiwi.com. На сайті вам необхідно вказати, звідки вам буде зручно летіти (можна вказати пару місць).

Натиснувши на кнопку "до" Вам відкриється напрямок "будь-куди", яка покаже вам найвигідніші напрямки на ту чи іншу дату.

Дівчина також порадила не забути в меню натиснути на кнопку "зупинки" і поставити галочку на "без зупинок", щоб напряму дістатися до омріяної країни.

Сервіс вказує ціни на квитки одразу в дві сторони, що дуже зручно для планування фінансів. Щоб не переплачувати за користування сервісом, краще бронювати квитки не на kiwi.com, а напряму в додатку авіакомпанії.

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