Євробачення-2025 — чим унікальний аеропорт в Базелі

Аеропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург. Фото: wikipedia.org

Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському місті Базель, на території якого розташований унікальний аеропорт. Він обслуговує одразу три сусідні міста — Базель (Швейцарія), Мюлуз (Франція) та Фрайбург (Німеччина).

Редакція Новини.LIVE детальніше розповість про аеропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург.

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Особливість аеропорту полягає в тому, що прикордонний перехід у терміналі дозволяє пасажирам безперешкодно потрапляти до Франції, Німеччини та Швейцарії без паспортного контролю.

Окрім того, пасажири мають можливість зручно дістатися до сусідніх міст — Фрайбурга та Мюлуза.

У закладах аеропорту приймають різну валюту. Зокрема, в деяких кафе приймають швейцарські франки, в той час як в інших — лише євро.

Аеропорт Базель Мюлуз Фрайбург. Фото: basel.com

Аеропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург є одним з найпопулярніших в Європі. Його обслуговують понад 25 авіакомпаній, тож пасажири можуть зручно дістатись до 100 міст у 30 різних країнах.

Нагадаємо, півфінали 99-го пісенного конкурсу "Євробачення 2025" пройдуть 13 та 15 травня, а гранд-фінал запланований на 17 травня 2025 року.

Нагадаємо, наша редакція розповідала, хто цьогоріч представлятиме на Євробаченні Чехію. Також Джамала зізналась, чи подобається їй пісня цьогорічних представників України на Євробаченні-2025 гурту Ziferblat.