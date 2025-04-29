Євробачення-2025 — чим унікальний аеропорт в Базелі

Євробачення-2025 пройде в Базелі — чим унікальний аеропорт міста
Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському місті Базель, на території якого розташований унікальний аеропорт. Він обслуговує одразу три сусідні міста — Базель (Швейцарія), Мюлуз (Франція) та Фрайбург (Німеччина).
Редакція Новини.LIVE детальніше розповість про аеропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург.
Аеропорт на три країни в Базелі
Особливість аеропорту полягає в тому, що прикордонний перехід у терміналі дозволяє пасажирам безперешкодно потрапляти до Франції, Німеччини та Швейцарії без паспортного контролю.
Окрім того, пасажири мають можливість зручно дістатися до сусідніх міст — Фрайбурга та Мюлуза.
У закладах аеропорту приймають різну валюту. Зокрема, в деяких кафе приймають швейцарські франки, в той час як в інших — лише євро.
Аеропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург є одним з найпопулярніших в Європі. Його обслуговують понад 25 авіакомпаній, тож пасажири можуть зручно дістатись до 100 міст у 30 різних країнах.
Нагадаємо, півфінали 99-го пісенного конкурсу "Євробачення 2025" пройдуть 13 та 15 травня, а гранд-фінал запланований на 17 травня 2025 року.
Нагадаємо, наша редакція розповідала, хто цьогоріч представлятиме на Євробаченні Чехію. Також Джамала зізналась, чи подобається їй пісня цьогорічних представників України на Євробаченні-2025 гурту Ziferblat.
Читайте Новини.LIVE!