Евровидение-2025 - чем уникален аэропорт в Базеле

Аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург. Фото: wikipedia.org

Нынешний песенный конкурс Евровидение пройдет в швейцарском городе Базель, на территории которого расположен уникальный аэропорт. Он обслуживает сразу три соседних города — Базель (Швейцария), Мюлуз (Франция) и Фрайбург (Германия).

Редакция Новини.LIVE подробнее расскажет об аэропорте Базель-Мюлуз-Фрайбург.

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Особенность аэропорта заключается в том, что пограничный переход в терминале позволяет пассажирам беспрепятственно попадать во Францию, Германию и Швейцарию без паспортного контроля.

Кроме того, пассажиры имеют возможность удобно добраться до соседних городов — Фрайбурга и Мюлуза.

В заведениях аэропорта принимают различную валюту. В частности, в некоторых кафе принимают швейцарские франки, в то время как в других — только евро.

Аэропорт Базель Мюлуз Фрайбург. Фото: basel.com

Аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург является одним из самых популярных в Европе. Его обслуживают более 25 авиакомпаний, поэтому пассажиры могут удобно добраться до 100 городов в 30 разных странах.

Напомним, полуфиналы 99-го песенного конкурса Евровидение 2025 пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая 2025 года.

Напомним, наша редакция рассказывала, кто в этом году будет представлять на Евровидении Чехию. Также Джамала призналась, нравится ли ей песня нынешних представителей Украины на Евровидении-2025 группы Ziferblat.