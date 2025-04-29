Adonxs представить Чехію на Євробаченні-2025 з піснею Kiss Kiss Goodbye

Співак, модель і танцівник Adonxs. Фото: instagram.com/ageofadonxs

Цього року на Євробачення-2025 від Чехії поїде словацький співак, модель і танцівник Adonxs. Він представлятиме країну з піснею Kiss Kiss Goodbye. Відомо, що Adonxs буде виступати у другому півфіналі під 12-м номером.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Adonxs.

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Біографія співака

Adonxs, справжнє імʼя якого Адам Павловчин, родом зі Словаччини. Він займається співом з дитинства. Хлопець навчався у Лондоні в Університеті BIMM.

Адам здобув популярність після участі в шоу SuperStar Czech-Slovakia 2021, ставши першим переможцем, який відкрито ідентифікував себе як представник квір-спільноти.

Його виступи вирізнялися сміливістю та гендерною неконформністю. Сам співак назвав свою перемогу важливим досягненням для підвищення видимості ЛГБТК+ у Центральній Європі.

Співак, модель і танцівник Adonxs. Фото: instagram.com/ageofadonxs

Раніше Adonxs був фронтменом гурту Pace. А у травні 2022 року вийшов дебютний сингл Moving On. У листопаді того ж року був дебютний альбом Age of Adonxs. У 2022 році він став лауреатом чеської радіостанції Evropa 2 як "Співак року" та "Музичне відкриття".

Adonxs розповідав, що вперше зацікавився Євробаченням після виступу української співачки Руслани, яка у 2004 році підкорила міжнародну сцену своїм енергійним шоу та дикими танцями.

Про що пісня Kiss Kiss Goodbye

Adonxs описує свою пісню Kiss Kiss Goodbye як зухвалу, безкомпромісну та водночас кінематографічну.

У пісні він досліджує тонкощі романтичних стосунків і замкнені кола почуттів, у яких жага до безумовної любові зіштовхується з глибокою внутрішньою раною — наслідком відсутності батьківської присутності в дитинстві.

Співак, модель і танцівник Adonxs. Фото: instagram.com/ageofadonxs

"Це історія недосконалого, пораненого героя, який у вирішальний момент готовий пожертвувати великим досягненням заради людства в надії загоїти болючу рану в своєму серці. Це історія про те, як любов рухає нами і формує нас – але так само, як і її відсутність", — зазначив співак.

Переклад Kiss Kiss Goodbye

Поцілуй мене на прощання, сліз більше не лишилося,

Один поцілунок кохання, один поцілунок відчаю,

За мить наші світи зіткнуться,

І сховатися буде ніде.

Лише один виживе, коли опуститься ніч,

Ти станеш моєю другою половинкою?

Ти здавалася такою праведною, що це майже обдурило мене,

Чесно, коли ти зізналася в коханні, це майже зворушило мене

Прощальний поцілунок (прощальний поцілунок)

Прощальний поцілунок (прощальний поцілунок)

Прибережи свої напіввиправдання, п’яна байдужість

Не повторюй їх знову і знову,

Цілую, цілую

Дієш, не думаючи, і мучиш мене,

Мою прив’язаність спаплюжено, а серце на землі,

Лише один виживе, коли опуститься ніч,

Ти станеш моєю другою половинкою?

Поясни мені, чому ти…

Ти здавалася такою праведною, що це майже обдурило мене,

Чесно, коли ти зізналася в коханні, це майже зачепило мене

Прощальний поцілунок (прощальний поцілунок)

Прощальний поцілунок (прощальний поцілунок)

Прибережи свої напів-виправдання, п’яну байдужість

Не повторюй їх знову і знову,

Цілую, цілую

Поцілуй мене на прощання і дивись, як висохли всі мої сльози

Один поцілунок кохання сьогодні виявиться зовсім іншим

Прощальний поцілунок (прощальний поцілунок)

Позбав мене своїх напіввиправдань,

(Прощальний поцілунок) п’яної байдужості

Не повторюй їх знову і знову

Цілую, цілую.

Нагадаємо, Ізраїль на пісенному конкурсі представить співачка Юваль Рафаель. Вона виступатиме у другому півфіналі.

А від Австрії виступатиме 23-річний співак Йоганнес Пітш під сценічним імʼям JJ. Його композиція має назву Wasted Love.