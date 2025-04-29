Adonxs представит Чехию на Евровидении-2025 с песней Kiss Kiss Goodbye

Певец, модель и танцовщик Adonxs. Фото: instagram.com/ageofadonxs

В этом году на Евровидение-2025 от Чехии поедет словацкий певец, модель и танцовщик Adonxs. Он будет представлять страну с песней Kiss Kiss Goodbye. Известно, что Adonxs будет выступать во втором полуфинале под 12-м номером.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об Adonxs.

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Биография певца

Adonxs, настоящее имя которого Адам Павловчин, родом из Словакии. Он занимается пением с детства. Парень учился в Лондоне в Университете BIMM.

Адам получил известность после участия в шоу SuperStar Czech-Slovakia 2021, став первым победителем, который открыто идентифицировал себя как представитель квир-сообщества.

Его выступления отличались смелостью и гендерной неконформностью. Сам певец назвал свою победу важным достижением для повышения видимости ЛГБТК+ в Центральной Европе.

Певец, модель и танцовщик Adonxs. Фото: instagram.com/ageofadonxs

Ранее Adonxs был фронтменом группы Pace. А в мае 2022 года вышел дебютный сингл Moving On. В ноябре того же года был дебютный альбом Age of Adonxs. В 2022 году он стал лауреатом чешской радиостанции Evropa 2 как "Певец года" и "Музыкальное открытие".

Adonxs рассказывал, что впервые заинтересовался Евровидением после выступления украинской певицы Русланы, которая в 2004 году покорила международную сцену своим энергичным шоу и дикими танцами.

О чем песня Kiss Kiss Goodbye

Adonxs описывает свою песню Kiss Kiss Goodbye как дерзкую, бескомпромиссную и одновременно кинематографическую.

В песне он исследует тонкости романтических отношений и замкнутые круги чувств, в которых жажда безусловной любви сталкивается с глубокой внутренней раной — следствием отсутствия родительского присутствия в детстве.

Певец, модель и танцовщик Adonxs. Фото: instagram.com/ageofadonxs

"Это история несовершенного, раненого героя, который в решающий момент готов пожертвовать большим достижением ради человечества в надежде заживить болезненную рану в своем сердце. Это история о том, как любовь движет нами и формирует нас — но так же, как и ее отсутствие", — отметил певец.

Перевод Kiss Kiss Goodbye

Поцелуй меня на прощание, слез больше не осталось,

Один поцелуй любви, один поцелуй отчаяния,

Через мгновение наши миры столкнутся,

И спрятаться будет негде.

Лишь один выживет, когда опустится ночь,

Ты станешь моей второй половинкой?

Ты казалась такой праведной, что это почти обмануло меня,

Честно, когда ты призналась в любви, это почти тронуло меня

Прощальный поцелуй (прощальный поцелуй)

Прощальный поцелуй (прощальный поцелуй)

Прибереги свои полуоправдания, пьяное равнодушие

Не повторяй их снова и снова,

Целую, целую

Действуешь, не думая, и мучаешь меня,

Мою привязанность осквернено, а сердце на земле,

Лишь один выживет, когда опустится ночь,

Ты станешь моей второй половинкой?

Объясни мне, почему ты...

Ты казалась такой праведной, что это почти обмануло меня,

Честно, когда ты призналась в любви, это почти зацепило меня

Прощальный поцелуй (прощальный поцелуй)

Прощальный поцелуй (прощальный поцелуй)

Прибереги свои полуоправдания, пьяное равнодушие

Не повторяй их снова и снова,

Целую, целую

Поцелуй меня на прощание и смотри, как высохли все мои слезы

Один поцелуй любви сегодня окажется совсем другим

Прощальный поцелуй (прощальный поцелуй)

Избавь меня от своих полуоправданий,

(Прощальный поцелуй) пьяного равнодушия

Не повторяй их снова и снова

Целую, целую.

Напомним, Израиль на песенном конкурсе представит певица Юваль Рафаэль. Она будет выступать во втором полуфинале.

А от Австрии будет выступать 23-летний певец Йоханнес Питш под сценическим именем JJ. Его композиция называется Wasted Love.