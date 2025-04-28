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Пережила напад ХАМАСу — хто представить Ізраїль на Євробаченні

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Дата публікації: 28 квітня 2025 09:36
Юваль Рафаель — що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні-2025
Ізраїльська співачка Юваль Рафаель. Фото: instagram/yuvalraphael
Ключові моменти Хто така Юваль Рафаель Про що пісня New Day Will Rise

Співачка Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise представить Ізраїль на Євробаченні-2025. Її виступ запланований у другому півфіналі вже 15 травня. 

Новини.LIVE розповість, що відомо про Юваль Рафель та чим особлива її пісня.

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Хто така Юваль Рафаель

Юваль Рафаель народилася 5 листопада 2000 року в Раані. У шість років разом з родиною дівчина переїхала до Швейцарії і прожила там три роки. 

Ще з дитинства дівчина цікавилась театральним мистецтвом та музикою. Відвідувала різні музичні фестивалі. Так, разом з друзями у жовтні 2023 року вона були на фестивалі Nova. Саме в цей час бойовики ХАМАС здійснили напад і вбили 364 учасників заходу, а ще 40 взяли в заручники. 

Співачці пощастило пережити це, адже вона ховалася у бомбосховищі, а коли терористи кинули гранати, вона прикинулася мертвою, що врятувало їй життя. Дівчина була серед тих 12 людей, які вижили після цієї трагедії. 

Про що пісня New Day Will Rise

Пісня Юваль Рафаель New Day Will Rise (Новий день настане) містить тексти івритом, англійською та французькою мовами. Крім того, там присутні вірші з біблійної поеми Пісні з пісень. 

Авторка тексту і музики — ізраїльська співачка і композиторка Керен Пелес. За її словами, ця пісня символізує "новий схід сонця", якого чекають в їхній країні після важкого періоду. 

Водночас сама Юваль Рафаель каже, що для неї ця пісня — зцілення та оптимізм на майбутнє, якого всі так потребують. 

Нагадаємо, букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні не Україні. В топі три країни. 

Також ми писали, хто представить Фінляндію на Євробаченні-2025. До швейцарського Базелю поїде Еріка Вікман. 

Євробачення Ізраїль ХАМАС артисти співачка Євробачення 2025
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
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