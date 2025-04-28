Юваль Рафаэль — что известно о представительнице Израиля на Евровидении-2025

Израильская певица Юваль Рафаэль. Фото: instagram/yuvalraphael

Певица Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise представит Израиль на Евровидении-2025. Ее выступление запланировано во втором полуфинале уже 15 мая.

Сайт Новини.LIVE расскажет, что известно о Юваль Рафель и чем особенна ее песня.

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Кто такая Юваль Рафаэль

Юваль Рафаэль родилась 5 ноября 2000 года в Раане. В шесть лет вместе с семьей девушка переехала в Швейцарию и прожила там три года.

Еще с детства девушка интересовалась театральным искусством и музыкой. Посещала различные музыкальные фестивали. Так, вместе с друзьями в октябре 2023 года она была на фестивале Nova. Именно в это время боевики ХАМАС совершили нападение и убили 364 участников мероприятия, а еще 40 взяли в заложники.

Певице повезло пережить это, ведь она пряталась в бомбоубежище, а когда террористы бросили гранаты, она притворилась мертвой, что спасло ей жизнь. Девушка была среди тех 12 человек, которые выжили после этой трагедии.

О чем песня New Day Will Rise

Песня Юваль Рафаэль New Day Will Rise (Новый день наступит) содержит тексты на иврите, английском и французском языках. Кроме того, там присутствуют стихи из библейской поэмы "Песни из песен".

Автор текста и музыки — израильская певица и композитор Керен Пелес. По ее словам, эта песня символизирует "новый восход солнца", которого ждут в их стране после тяжелого периода.

В то же время сама Юваль Рафаэль говорит, что для нее эта песня — исцеление и оптимизм на будущее, в котором все так нуждаются.

Напомним, букмекеры прогнозируют победу на Евровидении не Украине. В топе три страны.

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