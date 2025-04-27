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Стало відомо, хто виступатиме на Євробаченні від Фінляндії

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Дата публікації: 27 квітня 2025 02:00
Євробачення 2025 — Фінляндію представлятиме Еріка Вікман
Співачка Еріка Вікман. Фото: скриншот
Ключові моменти Що відомо про співачку та участь Фінляндії у "Євробаченні"

У фінському національному відборі на Євробачення перемогу здобула співачка Еріка Вікман. Вона стала тріумфаторкою фіналу Конкурсу нової музики, що проходив на арені Nokia Arena у Тампере за підсумками голосування. 

Про це повідомляє видання Yle.

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Що відомо про співачку та участь Фінляндії у "Євробаченні"

Еріка Вікман, якій 31 рік, родом із фінського міста Тампере. Свою музичну кар'єру вона починала як виконавиця танго, що співала її матір. Співачка вже має досвід участі у Конкурсі нової музики UMK.

Зокрема, у 2020 році Вікман з піснею "Чиччоліна" зайняла друге місце на національному відборі, поступившись Акселю Канкаанранті, хоча Євробачення того року не відбулося через пандемію COVID-19. Попри це, "Чиччоліна" стала справжнім хітом, а сама Еріка в подальші роки брала участь у UMK як запрошений гість, зокрема у 2023 році виступила у дуеті з Кяярією із піснею "Ruoska" ("Батіг").

Цьогоріч Вікман повернулася у боротьбу за участь на Євробаченні з композицією "Ich Komme" — назва якої перекладається з німецької як "Я йду", хоча сама пісня виконана фінською мовою. Ідея треку виникла під час її поїздки до Німеччини, коли співачка записала сторіз для Instagram, де говорила німецькою зі своїм другом. У свою чергу продюсери прагнули створити пісню, яка б відгукнулася широкій аудиторії.

Букмекери ще до фіналу пророкували перемогу саме Вікман, і їхні прогнози справдилися. Востаннє Фінляндію на Євробаченні представляла жінка-солістка у 2018 році — тоді переможницею відбору стала Саара Аалто.

Фінал цьогорічного UMK був багатим на несподівані моменти: так, співачка Goldielocks через втрату голосу виконувала свою пісню за записом репетиції. Незважаючи на високу оцінку міжнародного журі, вона поступилася Вікман за підсумками глядацького голосування і посіла друге місце.

Ще одним інцидентом стала травма скрипальки Лінди Лампеніус під час репетиції, яка, втім, змогла виступити у прямому ефірі та заспівати пісню "Shanghain valot" ("Вогні Шанхаю").

Нагадаємо, що українська співачка Джамала, яка є переможницею Євробачення 2016 року, прокоментувала шанси України на перемогу.

Також ми писали, які ставки роблять букмекери щодо переможця на Євробаченні 2025.

Фінляндія пісні пісня співачка конкурс Євробачення 2025
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
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