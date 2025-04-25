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Україна не в топі — кому прогнозують перемогу на Євробаченні 2025

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Дата публікації: 25 квітня 2025 23:55
Євробачення 2025 — кому прогнозують перемогу на конкурсі
Евровидение 2025. Фото: Eurovision
Ключові моменти Прогнози букмекерів на Євробачення 2025 Аутсайдери та інші учасники прогнозу

Букмекери продовжують приймати ставки на учасників Євробачення 2025, і часу до конкурсу залишається все менше. Зміни в прогнозах не є значними, але Україна все ж таки трохи опустилася в рейтингу.

Новини.LIVE розповідають, на якому місці Україна у прогнозах від букмекерів щодо "Євробачення-2025" . 

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Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

На першій сходинці таблиці, що включає 38 країн, стабільно утримує лідерство Швеція з 38% і піснею про сауну від комедійного гурту Kaj, якому багато хто прогнозує перемогу.

Перша пʼятірка залишаються без суттєвих змін, хоча відсотки за ставками коливаються, і деякі країни змінюють місця. На другому місці стабільно тримається Австрія (15%), а Франція займає третю позицію (9%). Ізраїль та Нідерланди помінялися місцями, але їхні шанси на перемогу оцінюються однаково — по 5%.

Україна тривалий час утримувала десяту позицію в таблиці, але вже кілька днів займає 11-те місце, поступившись місцем в топ-10 Албанії.

Аутсайдери та інші учасники прогнозу

З 11-ї позиції в списку розташовані країни, ймовірність перемоги яких оцінюють лише на рівні 1%. Однак кількість аутсайдерів з ще меншою ймовірністю зросла: якщо раніше їх було дев’ять, то тепер їх стало дванадцять. Це Азербайджан, Словенія, Данія, Сербія, Люксембург, Вірменія, Португалія, Латвія, Грузія, Ісландія, Чорногорія та Хорватія.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025 формуються на основі загальної репутації країн, попередніх результатів та інтересу до учасників.

Нагадаємо, що Естонію на конкурсі "Євробачення-2025" буде представляти виконавець Tommy Cash ыз піснею Espresso Macchiato.

Водночас Ісландію на пісенному конкурсі представить дует Vaeb — співаки відкриватимуть перший півфінал "Євробачення 2025".

Євробачення пісні прогнози букмекери Євробачення 2025
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
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