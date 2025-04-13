Євробачення-2025 — прогнози від букмекерів

Сцена Євробачення. Фото: eurovision.tv

Цьогоріч 69-й пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у Базелі, Швейцарія. Букмекери вже спрогнозували п'ятірку претендентів на перемогу.

Новини.LIVE розповідають про п’ятірку фаворитів "Євробачення-2025" від букмекерів.

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Євробачення-2025 — хто серед претендентів на перемогу

Зазначимо, що гранд-фінал "Євробачення" відбудеться в суботу, 17 травня 2025 року. Він транслюватиметься в прямому ефірі з Базеля у Швейцарії.

Отже, за прогнозами букмекерів, здобути перемогу на Євробаченні можуть такі учасники конкурсу:

1 — представники Швеції KAJ з піснею Bara Bada Bastu.

Гурт KAJ — перший фінський гурт, який представляв Швецію на "Євробаченні". Bara Bada Bastu — перша шведська пісня, яка бере участь у конкурсі з 1998 року.

Кевін Хольмстрем, Аксель Оман та Якоб Норргорд утворюють тріо KAJ, чиї пісні — це суміш гумору та ностальгії. Оспівуючи фінську та шведську культури, вони поєднують північні народні мелодії, сучасну попмузику та театральні постановки.

За оцінками букмекерів, KAJ посідає перше місце, маючи 27% шансів на перемогу в конкурсі (станом на 13 квітня 2025 року).

2 — представник Австрії JJ з піснею Wasted Love.

Джей-Джей (JJ) — справжнє ім'я Йоханнес Пітш. У своїй боротьбі за перемогу на "Євробаченні-2025" Джей-Джей робить ставку на красиву пісню, яка поєднує в собі різні жанри. На цей час, завдяки пісні Wasted Love, Джей-Джей посідає друге місце за версією букмекерів, які дають йому кредит у 20%.

3 — представниця Франції Луан з піснею Maman.

Луан, представниця від Франції, буде у фіналі в суботу 17 травня 2025 року. Франція є членом знаменитої "Великої п'ятірки", разом з Італією, Іспанією, Німеччиною та Великою Британією. Тому ці п'ять країн кваліфікуються автоматично.

4 — представниця Ізраїлю Юваль Рафаель з піснею "Новий день зійде".

Наразі на четвертому місці — Ізраїль. За оцінками букмекерів, країна має 6% шансів на перемогу цього року. Юваль Рафаель розпочала свою співочу кар'єру лише нещодавно, у 2024 році. Її виступ у Базелі буде не першим у Швейцарії. У дитинстві Юваль три роки жила в Женеві.

5 — представник Нідерландів Клод з піснею C'est La Vie.

Для "Євробачення-2025" Нідерланди обрали пісню французькою мовою. Пісню під назвою C'est La Мie виконає Клод Кіамбе, він же Клод.

Клод родом з Демократичної Республіки Конго, він приїхав до Нідерландів у віці дев'яти років. Відтоді артист вже встиг зробити собі ім'я на батьківщині, зокрема завдяки синглу Ladada (Mon Dernier Mot), який зібрав понад 57 мільйонів прослуховувань.

За букмекерськими прогнозами, нині співак посідає 5-те місце. За їхніми даними, Клод має 5% шансів на перемогу на "Євробаченні-2025".

Отже, хто ж насправді переможе та чи справдяться прогнози букмекерів, зможемо дізнатися вже після фіналу "Євробачення-2025" який відбудеться 17 травня 2025 року.

Нагадаємо, що Естонію на конкурсі "Євробачення-2025" буде представляти виконавець Tommy Cash ыз піснею Espresso Macchiato.

Водночас Ісландію на пісенному конкурсі представить дует Vaeb — співаки відкриватимуть перший півфінал "Євробачення 2025".