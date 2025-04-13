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Евровидение-2025 — кому букмекеры прогнозируют победу

13 апреля 2025 20:42
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение-2025 — прогнозы от букмекеров
Сцена Евровидения. Фото: eurovision.tv
Алексей Харченко - Редактор

В этом году 69-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в Базеле, Швейцария. Букмекеры уже спрогнозировали пятерку претендентов на победу.

Новини.LIVE рассказывают о пятерке фаворитов "Евровидения-2025" от букмекеров.

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Евровидение-2025 — кто среди претендентов на победу

Отметим, что гранд-финал "Евровидения" состоится в субботу, 17 мая 2025 года. Он будет транслироваться в прямом эфире из Базеля в Швейцарии.

Итак, по прогнозам букмекеров, одержать победу на Евровидении могут следующие участники конкурса:

1 — представители Швеции KAJ с песней Bara Bada Bastu.

Группа KAJ — первая финская группа, которая представляла Швецию на "Евровидении". Bara Bada Bastu — первая шведская песня, которая участвует в конкурсе с 1998 года.

Кевин Хольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд образуют трио KAJ, чьи песни — это смесь юмора и ностальгии. Воспевая финскую и шведскую культуры, они сочетают северные народные мелодии, современную поп-музыку и театральные постановки.

По оценкам букмекеров, KAJ занимает первое место, имея 27% шансов на победу в конкурсе (по состоянию на 13 апреля 2025 года).

2 — представитель Австрии JJ с песней Wasted Love.

Джей-Джей (JJ) — настоящее имя Йоханнес Питш. В своей борьбе за победу на "Евровидении-2025" Джей-Джей делает ставку на красивую песню, которая сочетает в себе разные жанры. На данный момент, благодаря песне Wasted Love, Джей-Джей занимает второе место по версии букмекеров, которые дают ему кредит в 20%.

3 — представительница Франции Луан с песней Maman.

Луан, представительница от Франции, будет в финале в субботу 17 мая 2025 года. Франция является членом знаменитой "Большой пятерки", вместе с Италией, Испанией, Германией и Великобританией. Поэтому эти пять стран квалифицируются автоматически.

4 — представительница Израиля Юваль Рафаэль с песней "Новый день взойдет".

Сейчас на четвертом месте — Израиль. По оценкам букмекеров, страна имеет 6% шансов на победу в этом году. Юваль Рафаэль начала свою певческую карьеру совсем недавно, в 2024 году. Ее выступление в Базеле будет не первым в Швейцарии. В детстве Юваль три года жила в Женеве.

5 — представитель Нидерландов Клод с песней C'est La Vie.

Для "Евровидения-2025" Нидерланды выбрали песню на французском языке. Песню под названием C'est La Міе исполнит Клод Киамбе, он же Клод.

Клод родом из Демократической Республики Конго, он приехал в Нидерланды в возрасте девяти лет. С тех пор артист уже успел сделать себе имя на родине, в частности благодаря синглу Ladada (Mon Dernier Mot), который собрал более 57 миллионов прослушиваний.

По букмекерским прогнозам, сейчас певец занимает 5-е место. По их данным, Клод имеет 5% шансов на победу на "Евровидении-2025".

Итак, кто же на самом деле победит и сбудутся ли прогнозы букмекеров, сможем узнать уже после финала "Евровидения-2025", который состоится 17 мая 2025 года.

Напомним, что Эстонию на конкурсе "Евровидение-2025" будет представлять исполнитель Tommy Cash с песней Espresso Macchiato.

В то же время Исландию на песенном конкурсе представит дуэт Vaeb — певцы будут открывать первый полуфинал "Евровидения 2025".

Евровидение певец песня конкурс Евровидение 2025
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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