Що відомо про представників Ісландії Vaeb, які відкриватимуть Євробачення 2025

Представники Ісландії на Євробаченні 2025, дует Vaeb. Фото: bara_vaeb/Instagram

Цьогоріч на Євробаченні Ісландію у місті Базель (Швейцарія) представить дует Vaeb. Тому співаки відкриватимуть перший півфінал Євробачення 2025 своїм виступом, під час якого представлять пісню Róa.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про дует Vaeb.

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Що відомо про представників Ісландії Vaeb

Vaeb — ісландський музичний дует, до складу якого входять брати Маттіас Давид і Хальфдан Хельгі Маттіассони. У 2022 році відбувся дебют дуету — брати випустили студійний альбом Væb tékk.

Натомість перший комерційний успіх братам приніс ремікс Ofbođslega frægur (2023), створений у співпраці з Інгі Бауер — трек увійшов до 20 найкращих чарту Tónlistinn. Пісня Tölur tala також потрапила до національного хіт-параду, посівши 21-ше місце.

Торік у лютому співаки взяли участь у національному відборі на Євробачення з піснею Bíómynd. Тоді їхній трек став доволі популярним, попри те, що у фіналі конкурсу Vaeb посіли четверте місце. Через кілька місяців дует випустив свій перший мініальбом Væbauer, записаний з Інгі Бауер.

Цьогоріч брати представлятимуть Ісландію на Євробаченні з піснею Róa. Вони вийдуть на сцену конкурсу у першому півфіналі, який відбудеться 13 травня, під номером 1.

Представники Ісландії на Євробаченні 2025 дует Vaeb. Фото: bara_vaeb/Instagram

Про що пісня дуету Vaeb — Róa

У січня цього року брати випустили пісню Róa (у перекладі з іспанської — "веслування"). Хлопці співають про те, що їх нічого не може зупинити на шляху до цілі.

Напередодні Нацвідбору в Ісландії братів запідозрили у плагіаті. Казали про те, що пісня Róa нібито схожа з треком Hatunat HaShana ізраїльських співаків Ітая Леві та Еяля Голана. Однак згодом RÚV, ісландська державна телерадіокомпанія, дійшла висновку, що пісні не мають суттєвої схожості, щоб вважатися плагіатом.

Представники Ісландії на Євробаченні 2025, дует Vaeb. Фото: bara_vaeb/Instagram

Нагадаємо, що раніше ми інформували, що на Євробаченні 2025 Францію буде представляти 28-річна співачка Louane.

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