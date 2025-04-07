Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Дует Vaeb — що відомо про учасників від Ісландії на Євробаченні arrow

Дует Vaeb — що відомо про учасників від Ісландії на Євробаченні

7 квітня 2025 17:59
Олексій Харченко - Редактор
Що відомо про представників Ісландії Vaeb, які відкриватимуть Євробачення 2025
Представники Ісландії на Євробаченні 2025, дует Vaeb. Фото: bara_vaeb/Instagram
Олексій Харченко - Редактор

Цьогоріч на Євробаченні Ісландію у місті Базель (Швейцарія) представить дует Vaeb. Тому співаки відкриватимуть перший півфінал Євробачення 2025 своїм виступом, під час якого представлять пісню Róa.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про дует Vaeb.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про представників Ісландії Vaeb

Vaeb — ісландський музичний дует, до складу якого входять брати Маттіас Давид і Хальфдан Хельгі Маттіассони. У 2022 році відбувся дебют дуету — брати випустили студійний альбом Væb tékk.

Натомість перший комерційний успіх братам приніс ремікс Ofbođslega frægur (2023), створений у співпраці з Інгі Бауер — трек увійшов до 20 найкращих чарту Tónlistinn. Пісня Tölur tala також потрапила до національного хіт-параду, посівши 21-ше місце.

Торік у лютому співаки взяли участь у національному відборі на Євробачення з піснею Bíómynd. Тоді їхній трек став доволі популярним, попри те, що у фіналі конкурсу Vaeb посіли четверте місце. Через кілька місяців дует випустив свій перший мініальбом Væbauer, записаний з Інгі Бауер.

Цьогоріч брати представлятимуть Ісландію на Євробаченні з піснею Róa. Вони вийдуть на сцену конкурсу у першому півфіналі, який відбудеться 13 травня, під номером 1.

Євробачення 2025
Представники Ісландії на Євробаченні 2025 дует Vaeb. Фото: bara_vaeb/Instagram

Про що пісня дуету Vaeb — Róa 

У січня цього року брати випустили пісню Róa (у перекладі з іспанської — "веслування"). Хлопці співають про те, що їх нічого не може зупинити на шляху до цілі.

Напередодні Нацвідбору в Ісландії братів запідозрили у плагіаті. Казали про те, що пісня Róa нібито схожа з треком Hatunat HaShana ізраїльських співаків Ітая Леві та Еяля Голана. Однак згодом RÚV, ісландська державна телерадіокомпанія, дійшла висновку, що пісні не мають суттєвої схожості, щоб вважатися плагіатом.

Євробачення 2025
Представники Ісландії на Євробаченні 2025, дует Vaeb. Фото: bara_vaeb/Instagram

Нагадаємо, що раніше ми інформували, що на Євробаченні 2025 Францію буде представляти 28-річна співачка Louane. 

Також ми писали, що на Євробаченні 2025 Швейцарію представить співачка Zoë Më.

Ісландія співак пісня конкурс Євробачення 2025
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:01 Українці і тимчасовий захист за кордоном — що буде після війни

18:45 Світові ринки летять в безодню — чи варто хвилюватися українцям

18:41 Євросоюз планує відмовитися від американських Visa та PayPal

18:34 Трамп заявив про переговори щодо мит з усіма країнами світу

18:28 В УПЛ заявили, коли Динамо забере чемпіонство

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

18:15 Штрафи ТЦК — в яких випадках суди скасовують стягнення

18:11 Зеленський підписав закон про захист прав українців на землю

18:10 Revolut запровадив обмеження для українців — що сталося

18:06 Американські фондові біржі різко обвалилися після відкриття

18:01 Визначили переможців масового забігу SEASIDE MARATHON в Одесі

19:01 Українці і тимчасовий захист за кордоном — що буде після війни

18:45 Світові ринки летять в безодню — чи варто хвилюватися українцям

18:41 Євросоюз планує відмовитися від американських Visa та PayPal

18:34 Трамп заявив про переговори щодо мит з усіма країнами світу

18:28 В УПЛ заявили, коли Динамо забере чемпіонство

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

18:15 Штрафи ТЦК — в яких випадках суди скасовують стягнення

18:11 Зеленський підписав закон про захист прав українців на землю

18:10 Revolut запровадив обмеження для українців — що сталося

18:06 Американські фондові біржі різко обвалилися після відкриття

18:01 Визначили переможців масового забігу SEASIDE MARATHON в Одесі

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон