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Від Франції на Євробачення їде Louane — що відомо про співачку

6 квітня 2025 17:16
Олексій Харченко - Редактор
Louane — що відомо про учасницю від Франції на Євробаченні 2025
Співачка Louane, яка представлятиме Францію на Євробаченні-2025. Фото: Escbeat
Олексій Харченко - Редактор

Конкурс "Євробачення-2025" відбудеться вже у травні в Швейцарії. Францію буде представляти 28-річна співачка Louane. 

Новини.LIVE розповідають, що відомо про артистку.

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Учасниця "Євробачення-2025" від Франції — Louane

"Євробачення-2025" відбудеться у швейцарському місті Базель. Два півфінали заплановані на 13 й 15 травня. Гранд-фінал відбудеться в суботу, 17 травня.

Францію на цьогорічному конкурсі буде представляти співачка Louane (справжнє ім'я Анн Пешер). Артистка відома в своїй країні як виконавиця пісень та акторка. Louane підтвердила участь у конкурсі, опублікували пост у соцмережах.

"Я маю вам дещо сказати", — написала вона.

Хто представить Францію на Євробаченні 2025
Допис співачки Louane. Фото: скриншот

Louane стала відомою після участі у "Голосі країни" ще в 2013 році. Під час прослуховування вона виконала пісню Un homme heureux Вільяма Шеллера. Тоді до дівчини обернулись всі чотири тренери. Участь у телешоу стала поштовхом до подальшого успіху Louane.

Після появи в "Голосі" Louane запропонували роль у фільмі "Сім'я Бельє". Вона зіграла 16-річну Паулу. Зрештою артистку відзначили в номінації "Найперспективніша акторка" на 40-й церемонії вручення кінопремії "Сезар".

Дебютний студійний альбом Louane "Chambre", який вийшов у 2015 році мав шалений успіх. Пісні співачки очолювали французькі чарти.

Наразі співачка записала вже п'ять студійних альбомів, останній з яких — Solo. З цим альбомом Louane планує вирушити в турне Францією протягом наступних кількох місяців.

Торік Францію представляв співак Slimane. Він посів четверте місце у турнірній таблиці конкурсу. Фанати Louane сподіваються, що артистка цілком може перегнати колегу та здобути перемогу. Востаннє Франція посідала найкраще місце на "Євробаченні" у 2021 році. 

Що відомо про співачку Louane
Співачка Louane. Фото: AFP

Нагадаємо, раніше ми писали про співачку Zoë Më. Вона буде представляти Швейцарію на конкурсі "Євробачення" цьогоріч.

Також ми повідомляли про те, що від України на "Євробачення-2025" їде гурт Ziferblat. Артисти розповіли, який головний меседж хочуть донести до глядачів конкурсу.

Євробачення Франція артисти співачка конкурс Євробачення 2025
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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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