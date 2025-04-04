Zoë Më Voyage — що відомо про представницю Швейцарії на Євробаченні 2025 Зої Ме

Zoë Më. Фото: Keystone / Ennio Leanza

На міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2025, який цього року відбудеться у Швейцарії, країну представить співачка Zoë Më. Вона вийде на сцену рідного Базеля з композицією Voyage, яка несе глибокий емоційний та соціальний посил.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Хто така Zoë Më?

Справжнє ім’я виконавиці — Зої Аніна Кресслер. Вона народилася 6 жовтня 2000 року в Базелі, провела частину дитинства в Німеччині, а з 2009 року мешкає у швейцарському Фрібурі. Свій шлях у музиці вона розпочала ще в 10 років, а у 2020 році випустила дебютний альбом Momoko, що складався з 10 пісень.

За свою кар’єру Зої отримала престижні нагороди SRF 3 Best Talent та RTS Artiste Radar у 2024 році, що підтвердило її статус однієї з найперспективніших артисток Швейцарії.

Zoë Më. Фото: скриншот

Про Євробачення та пісню Voyage

Бути учасницею Євробачення саме в той рік, коли конкурс проходить у її рідній країні, Зої вважає неймовірною честю.

"Я народилася в Базелі, тут живуть мої бабуся й дідусь. Виступати тут — це справжній казковий момент, відчуття, що коло замкнулося", – поділилася вона.

Пісня Voyage, з якою співачка виступить на сцені Євробачення, написана французькою мовою. Вона є своєрідною відповіддю на цькування та негатив у соцмережах.

"Мені хотілося створити композицію із глибоким посилом. Коли отримуєш таку масштабну сцену, як Євробачення, важливо використати її, щоб говорити про важливе", — пояснила Зої.

Цікаво, що у своїх піснях артистка зазвичай змішує німецьку та французьку мови, але для Voyage вирішила дотриматися лише однієї.

Це стане першим франкомовним виступом Швейцарії з часів Gjon’s Tears, який із піснею Tout l’univers у 2021 році здобув для країни третє місце.

Що означає її сценічне ім’я?

Зої ретельно обрала сценічний псевдонім, надавши йому глибокий зміст. Zoë — у перекладі з грецької означає "життя". Më — японською мовою перекладається як "око".

Таким чином, артистка підкреслює свою увагу до всіх аспектів життя — як позитивних, так і негативних.

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