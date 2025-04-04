Zoë Më Voyage — что известно о представительнице Швейцарии на Евровидении 2025 Зои Ме

Zoë Më. Фото: Keystone / Ennio Leanza

На международном песенном конкурсе Евровидение-2025, который в этом году состоится в Швейцарии, страну представит певица Zoë Më. Она выйдет на сцену родного Базеля с композицией Voyage, которая несет глубокий эмоциональный и социальный посыл.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Кто такая Zoë Më?

Настоящее имя исполнительницы — Зои Анина Кресслер. Она родилась 6 октября 2000 года в Базеле, провела часть детства в Германии, а с 2009 года живет в швейцарском Фрибуре. Свой путь в музыке она начала еще в 10 лет, а в 2020 году выпустила дебютный альбом Momoko, состоящий из 10 песен.

За свою карьеру Зои получила престижные награды SRF 3 Best Talent и RTS Artiste Radar в 2024 году, что подтвердило ее статус одной из самых перспективных артисток Швейцарии.

Zoë Më. Фото: скриншот

О Евровидении и песне Voyage

Быть участницей Евровидения именно в тот год, когда конкурс проходит в ее родной стране, Зои считает невероятной честью.

"Я родилась в Базеле, здесь живут мои бабушка и дедушка. Выступать здесь — это настоящий сказочный момент, ощущение, что круг замкнулся", — поделилась она.

Песня Voyage, с которой певица выступит на сцене Евровидения, написана на французском языке. Она является своеобразным ответом на травлю и негатив в соцсетях.

"Мне хотелось создать композицию с глубоким посылом. Когда получаешь такую масштабную сцену, как Евровидение, важно использовать ее, чтобы говорить о важном", — пояснила Зои.

Интересно, что в своих песнях артистка обычно смешивает немецкий и французский языки, но для Voyage решила придерживаться только одного.

Это станет первым франкоязычным выступлением Швейцарии со времен Gjon's Tears, который с песней Tout l'univers в 2021 году получил для страны третье место.

Что означает ее сценическое имя?

Зои тщательно выбрала сценический псевдоним, придав ему глубокий смысл. Zoë — в переводе с греческого означает "жизнь". Më — на японский язык переводится как "глаз".

Таким образом, артистка подчеркивает свое внимание ко всем аспектам жизни — как положительным, так и отрицательным.

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