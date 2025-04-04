Євробачення 2025 — Ziferblat приїхали до Швейцарії

Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Український гурт Ziferblat неочікувано показався у Швейцарії напередодні "Євробачення-2025". Музиканти розповіли фанам, навіщо завчасно прибули до Базеля, де буде проводитися конкурс.

Кадрами з поїздки артисти поділилися в Instagram.

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Початок музичного конкурсу запланований на травень, однак українським артистами довелося раніше приїхати до Швейцарії.

У соцмережах брати Валентин і Даниїл Лещинські та Федір Ходаков показалися в аеропорту Цюриху та розповіли, що вирушають до Базеля на знімання візитівок для конкурсу.

Ziferblat в аеропорту Цюриха. Фото: instagram.com/ziferblat_band

"Ми в Цюриху та їдемо до Базелю для того, щоб зняти посткарди", — розповів Валентин.

Валентин Лещинський з гурту Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Пізніше музиканти показали фанам фото зі знімального майданчику, на якому позували разом із великою командою, яка працює над створенням їхніх візитівок та шоу.

Ziferblat на зніманнях у Базелі. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Нагадаємо, раніше учасники гурту Ziferblat пояснили, чому Україна мусить брати участь у "Євробаченні". А також представники України зізналися, як на їхню творчість вплинула війна.