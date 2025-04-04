Євробачення 2025 — Ziferblat приїхали до Швейцарії

Ziferblat приїхав до Швейцарії напередодні Євробачення-2025
Український гурт Ziferblat неочікувано показався у Швейцарії напередодні "Євробачення-2025". Музиканти розповіли фанам, навіщо завчасно прибули до Базеля, де буде проводитися конкурс.
Кадрами з поїздки артисти поділилися в Instagram.
Ziferblat показалися в швейцарському Базелі
Початок музичного конкурсу запланований на травень, однак українським артистами довелося раніше приїхати до Швейцарії.
У соцмережах брати Валентин і Даниїл Лещинські та Федір Ходаков показалися в аеропорту Цюриху та розповіли, що вирушають до Базеля на знімання візитівок для конкурсу.
"Ми в Цюриху та їдемо до Базелю для того, щоб зняти посткарди", — розповів Валентин.
Пізніше музиканти показали фанам фото зі знімального майданчику, на якому позували разом із великою командою, яка працює над створенням їхніх візитівок та шоу.
Нагадаємо, раніше учасники гурту Ziferblat пояснили, чому Україна мусить брати участь у "Євробаченні". А також представники України зізналися, як на їхню творчість вплинула війна.
Читайте Новини.LIVE!