Евровидение 2025 — Ziferblat приехали в Швейцарию

Ziferblat приехал в Швейцарию накануне Евровидения-2025
Украинская группа Ziferblat неожиданно показалась в Швейцарии накануне "Евровидения-2025". Музыканты рассказали фанам, зачем заблаговременно прибыли в Базель, где будет проводиться конкурс.
Кадрами из поездки артисты поделились в Instagram.
Ziferblat показались в швейцарском Базеле
Начало музыкального конкурса запланировано на май, однако украинским артистами пришлось раньше приехать в Швейцарию.
В соцсетях братья Валентин и Даниил Лещинские и Федор Ходаков показались в аэропорту Цюриха и рассказали, что отправляются в Базель на съемки визиток для конкурса.
"Мы в Цюрихе и едем в Базель для того, чтобы снять посткарды",— рассказал Валентин.
Позже музыканты показали фанам фото со съемочной площадки, на котором позировали вместе с большой командой, которая работает над созданием их визиток и шоу.
Напомним, ранее участники группы Ziferblat объяснили, почему Украина должна участвовать в "Евровидении". А также представители Украины признались, как на их творчество повлияла война.
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