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Ziferblat приехал в Швейцарию накануне Евровидения-2025

4 апреля 2025 17:55
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение 2025 — Ziferblat приехали в Швейцарию
Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Алексей Харченко - Редактор

Украинская группа Ziferblat неожиданно показалась в Швейцарии накануне "Евровидения-2025". Музыканты рассказали фанам, зачем заблаговременно прибыли в Базель, где будет проводиться конкурс.

Кадрами из поездки артисты поделились в Instagram.

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Ziferblat показались в швейцарском Базеле

Начало музыкального конкурса запланировано на май, однако украинским артистами пришлось раньше приехать в Швейцарию.

В соцсетях братья Валентин и Даниил Лещинские и Федор Ходаков показались в аэропорту Цюриха и рассказали, что отправляются в Базель на съемки визиток для конкурса.

Ziferblat показалися в Цюриху - фото
Ziferblat в аэропорту Цюриха. Фото: instagram.com/ziferblat_band

"Мы в Цюрихе и едем в Базель для того, чтобы снять посткарды",— рассказал Валентин.

Ziferblat приїхали до Базелю напередодні Євробачення - фото
Валентин Лещинский из группы Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Позже музыканты показали фанам фото со съемочной площадки, на котором позировали вместе с большой командой, которая работает над созданием их визиток и шоу.

Ziferblat на зніманнях Євробачення-2025 - фото
Ziferblat на съемках в Базеле. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Напомним, ранее участники группы Ziferblat объяснили, почему Украина должна участвовать в "Евровидении". А также представители Украины признались, как на их творчество повлияла война.

музыка Швейцария украинские звезды конкурс Евровидение 2025

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