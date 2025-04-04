Євробачення-2025 — гурт Ziferblat про зміни в гурті під час війни

Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band/

Представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat прокоментували свою творчість. Артисти розкрили, як сильно на неї вплинула війна.

Про це вони розповіли в інтерв'ю виданню Insider.

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Інтерв'юер нагадав артистам, що за три роки війни українська сцена зазнала значних змін. Зокрема, місце співаків-втікачів зайняли талановиті музиканти.

Соліст гурту Даниїло Лещинський зазначив, що за 11 років війни його світогляд не змінився. Музикант переконаний, щоб український шоубіз продовжував процвітати, його необхідно і надалі "поливати і плекати".

Його думку підтримав колега, гітарист гурту Валентин Лещинський. Проте музикант підкреслив, що краще б їх гурт набув популярності в мирні часи.

"Якщо чесно, 10 років тому також було багато нових імен. І в результаті ми бачимо, що лише кілька виконавців залишилися в професії. Війна впливає на все: на зміст, на звучання. Звичайно, на нас звернули увагу більше людей. Але повірте, було б краще, якби все відбувалося без цієї трагедії", — зазначив артист.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила свого представника на Євробаченні 2025. Також співачка Анастасія Приходько звинуватила Світлану Лободу в тому, що вона купила собі право представити Україну на Євробаченні-2009.