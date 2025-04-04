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Гурт Ziferblat зізнався, чи вплинула на його творчість війна

4 квітня 2025 15:35
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — гурт Ziferblat про зміни в гурті під час війни
Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band/
Олексій Харченко - Редактор

Представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat прокоментували свою творчість. Артисти розкрили, як сильно на неї вплинула війна.

Про це вони розповіли в інтерв'ю виданню Insider.

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Інтерв'юер нагадав артистам, що за три роки війни українська сцена зазнала значних змін. Зокрема, місце співаків-втікачів зайняли талановиті музиканти. 

Соліст гурту Даниїло Лещинський зазначив, що за 11 років війни його світогляд не змінився. Музикант переконаний, щоб український шоубіз продовжував процвітати, його необхідно і надалі "поливати і плекати".

Його думку підтримав колега, гітарист гурту Валентин Лещинський. Проте музикант підкреслив, що краще б їх гурт набув популярності в мирні часи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Якщо чесно, 10 років тому також було багато нових імен. І в результаті ми бачимо, що лише кілька виконавців залишилися в професії. Війна впливає на все: на зміст, на звучання. Звичайно, на нас звернули увагу більше людей. Але повірте, було б краще, якби все відбувалося без цієї трагедії", — зазначив артист.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила свого представника на Євробаченні 2025. Також співачка Анастасія Приходько звинуватила Світлану Лободу в тому, що вона купила собі право представити Україну на Євробаченні-2009.

Євробачення українські зірки інтерв'ю війна в Україні Євробачення 2025

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15:17 Одеським вчителям доплачуватимуть за роботу — скільки

15:10 Квадратні метри стають золотими — що чекає на власників житла

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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