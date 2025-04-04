Евровидение-2025 - группа Ziferblat об изменениях в группе во время войны

Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band/

Представители Украины на "Евровидении-2025" группа Ziferblat прокомментировали свое творчество. Артисты раскрыли, как сильно на него повлияла война.

Об этом они рассказали в интервью изданию Insider.

Читайте также:

Группа Ziferblat о войне в Украине

Интервьюер напомнил артистам, что за три года войны украинская сцена претерпела значительные изменения. В частности, место певцов-беглецов заняли талантливые музыканты.

Солист группы Даниил Лещинский отметил, что за 11 лет войны его мировоззрение не изменилось. Музыкант убежден, чтобы украинский шоубиз продолжал процветать, его необходимо и в дальнейшем "поливать и лелеять".

Его мнение поддержал коллега, гитарист группы Валентин Лещинский. Однако музыкант подчеркнул, что лучше бы их группа приобрела популярность в мирные времена.

"Если честно, 10 лет назад также было много новых имен. И в результате мы видим, что лишь несколько исполнителей остались в профессии. Война влияет на все: на содержание, на звучание. Конечно, на нас обратили внимание больше людей. Но поверьте, было бы лучше, если бы все происходило без этой трагедии", — отметил артист.

Напомним, Великобритания объявила своего представителя на Евровидении 2025. Также певица Анастасия Приходько обвинила Светлану Лободу в том, что она купила себе право представить Украину на Евровидении-2009.