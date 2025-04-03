Євробачення-2025 — гурт Ziferblat розкрив головну місію на конкурсі

Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band/

Представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat відповіли, яким, на їх думку, має бути головний меседж представників України на європейському конкурсі. Артисти сподіваються донести її поза виступом на сцені.

Про це вони розповіли в ефірі шоу "Вікенд нової музики" на Радіо Промінь.

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Артисти нагадали, що цього року на Євробаченні діятиме новий кодекс з правилами, який суворо забороняє політичні висловлювання. Проте учасники гурту переконані, що поза конкурсом в швейцарському Базелі зможуть говорити, що вважатимуть за потрібне.

"У нас є меседжі — це, в першу чергу, сама пісня, яка розповідає про українців під час війни, це рефлексія про українців, які залишили Україну. І в нашій пісні пташка — це основний символ якихось змін та надії. Ми, як і артисти, які попередні два роки їздили на конкурс, хочемо через емоції та рефлексію нагадати про війну в Україні", — зазначив учасник гурту Ziferblat Валентин Лещинський.

Музикант пояснив, заради чого вони цьогоріч представлятимуть Україну на конкурсі.

"Головний меседж, який треба проговорювати, — про те, що нам необхідна підтримка, щоб про нас не забували. І ми маємо не проговорювати його через пісню, а робити це наживо — через інтерв'ю та взаємодію з іншими учасниками. Тому що пісня, в першу чергу, сприймається як просто мистецький твір, і люди, які дивляться конкурс по телевізору, не особливо вдаються в деталі того, що там у ній відбувається. Головне — це те, що ти кажеш поза своїм співом", — підкреслив Лещинський.

Нагадаємо, перший півфінал конкурсу відбудеться 13 травня, а другий — 15 травня. Вже 17 травня стане відоме ім'я переможця "Євробачення-2025".

Раніше продюсер Ігор Кондратюк висловився про гурт Ziferblat та оцінив шанси колективу посісти перше місце на конкурсі. Також відомі швейцарські артисти Nemo прокоментували трек Ziferblat.