Евровидение-2025 - группа Ziferblat раскрыла главную миссию на конкурсе

Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band/

Представители Украины на "Евровидении-2025" группа Ziferblat ответили, каким, по их мнению, должен быть главный месседж представителей Украины на европейском конкурсе. Артисты надеются донести его вне выступления на сцене.

Об этом они рассказали в эфире шоу "Уикенд новой музыки" на Радио Проминь.

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Артисты напомнили, что в этом году на Евровидении будет действовать новый кодекс с правилами, который строго запрещает политические высказывания. Однако участники группы убеждены, что вне конкурса в швейцарском Базеле смогут говорить, что посчитают нужным.

"У нас есть месседжи — это, в первую очередь, сама песня, которая рассказывает об украинцах во время войны, это рефлексия об украинцах, которые оставили Украину. И в нашей песне птичка — это основной символ каких-то изменений и надежды. Мы, как и артисты, которые предыдущие два года ездили на конкурс, хотим через эмоции и рефлексию напомнить о войне в Украине", — отметил участник группы Ziferblat Валентин Лещинский.

Музыкант объяснил, ради чего они в этом году будут представлять Украину на конкурсе.

"Главный месседж, который надо проговаривать, — о том, что нам необходима поддержка, чтобы о нас не забывали. И мы должны не проговаривать его через песню, а делать это вживую — через интервью и взаимодействие с другими участниками. Потому что песня, в первую очередь, воспринимается как просто художественное произведение, и люди, которые смотрят конкурс по телевизору, не особо вдаются в детали того, что там в ней происходит. Главное — это то, что ты говоришь вне своего пения", — подчеркнул Лещинский.

Напомним, первый полуфинал конкурса состоится 13 мая, а второй — 15 мая. Уже 17 мая станет известно имя победителя "Евровидения-2025".

Ранее продюсер Игорь Кондратюк высказался о группе Ziferblat и оценил шансы коллектива занять первое место на конкурсе. Также известные швейцарские артисты Nemo прокомментировали трек Ziferblat.