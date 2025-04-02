Євробачення 2025 — Ігор Кондратюк оцінив шанси Ziferblat на перемогу

Ігор Кондратюк. Фото: instagram.com/kondratiuk_official

Український продюсер Ігор Кондратюк висловився про гурт Ziferblat, який цього року представлятиме Україну на "Євробаченні" у Базелі. Суддя музичних шоу оцінив шанси колективу посісти перше місце на конкурсі.

Своєю думкою продюсер поділився в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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Як поділився продюсер, він згоден із вибором глядачів, які віддали свої голоси за гурт на Нацвідборі. На думку Кондратюка, Ziferblat були найкращими серед цьогорічних учасників.

Однак продюсера непокоїть літера Z у назві колективу, яка з початком повномасштабної війни почала асоціюватися із російськими окупантами. Тому він би радив артистам замінити назву на німецький лад, або замінити написання першої літери.

Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

А ось пісня гурту Bird of Pray, на думку Кондратюка, гарна, але досить складна. Щоправда, продюсер невисоко оцінює шанси Ziferblat на перемогу.

"У них пісня досить складна для того, щоб бути шлягером. Вона цікава з музичної точки зору, і хлопці непогані, але я буду здивований, якщо вони піднімуться високо. Професійне журі може занизити їхні шанси. Я сподіваюсь, що глядачі все ж таки проголосують за Україну, підтримають, бо у них серце лежить не до агресора", — сказав Кондратюк.

Нагадаємо, переможці "Євробачення-2024" публічно підтримали Ziferblat. Також стало відомо, під яким номером виступатиме Україна у першому півфіналі шоу.